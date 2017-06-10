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Самбурская снялась в откровенном видео

Настасья Самбурская. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Певица, телеведущая и актриса Настасья Самбурская радует своих поклонников не только творческими достижениями, но и оригинальными, веселыми и весьма привлекательными снимками. Подчас ей удается совместить все это в одном сообщении.

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Очередной фотографией, появившейся на странице в Instagram Настасьи Самбурской удалось сперва привлечь всеобщее внимание, а потом еще больше заинтриговать своих поклонников. "Снимаем кино 😈🎥🎞 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала снимок актриса.

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Настасья Аниславовна Самбурская актриса театра и кино

Ни названия, ни каких-либо дополнительных сведений, которые бы могли пролить свет на происходящее на экране, Самбурская раскрывать не стала. Поклонникам остается довольствоваться пока лишь одним кадром, где актриса стоит в нижнем белье. Однако уже на его основании можно прийти к выводу, что в картине должна быть весьма откровенная сцена с Настасьей Самбурской.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)

Некоторые пользователи Сети предположили, что речь идет о специфическом жанре кинематографа для взрослых: "Фильм немецкий?", "Порно штоли", ".....Порно....? 😈",  "А снимают brazerzzz", "Brazzers?", "Кинокомпания браЗЗерс представляет👏",  "Ты в порно?)".

Другие поклонники принялись спорить, где может сниматься Настасья Самбурская – идет ли речь об отечественном кино, голливудской "Фабрике грез" или вовсе об экзотике вроде Болливуда. Сама актриса никаких подсказок для пытливых умов не оставила.

Не менее, а возможно и более жаркое обсуждение закрутилось вокруг внешнего вида Настасьи Самбурской. Впрочем, тут у поклонников поделиться на два лагеря не вышло – все как один пришли в полнейший восторг от фигуры актрисы.

Автор: Геннадий Куприянов10 июня 2017, 13:54
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