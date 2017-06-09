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Премия закончилась для Бузовой крокодильими слезами

Ольга Бузова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Премия МУЗ-ТВ закончилась для ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой крокодильими слезами. Новоиспеченная певица надеялась победить в номинации "Прорыв года", но увы, судьба распорядилась иначе.
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Журналисты сняли на видео, как Бузова прилюдно разрыдалась. В тот момент красотка, несколькими часами ранее блиставшая на красной дорожке в "голом платье", узнала, что она проиграла.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Друзьям пришлось успокаивать расстроенную артистку. Мечта о заветной тарелке Премии так пока и осталась для Ольги мечтой. Согласно результатам голосования, победителем стал исполнитель хита "Лейла" – рэпер Jah Khalib из Казахстана.

А ведь в последнее время именно Бузова лидирует в хит-парадах iTunes, поэтому от досады она и не сдержала эмоции. По информации сайта Life.ru, утешать убитую горем Ольгу кинулись ее верные подруги – Ирина Дубцова и коллега по "Дому-2" Ксения Бородина.

"Я живу ради вас, и вы – мой стимул. Самые главные победы у меня впереди", – отметила со сцены Бузова, унявшая слезы. "Оль, даже не сомневайся. Хочу сказать твоим поклонникам, что..." – не смог договорить ведущий церемонии Максим Галкин, потому что Ольга прильнула к нему с объятиями. Ведущая "Дома-2" пропела шоумену и многотысячному залу свидетелей этой картины, что ей больше не больно.

Напомним, Бузова рассчитывала победить в номинации "Прорыв года". В день мероприятия она подобно богине Афродите явилась из огромной перламутровой ракушки, которую поднесли к ногам ведущего церемонии Дмитрия Нагиева мускулистые, полуголые мужчины, изображавшие рабов.

За минуту до номинации. Я не получила заветную тарелку МузТВ �� Простите, что не смогла сдержать своих эмоций, я так мечтала со сцены олимпийского заявить о нашей с вами победе и посвятить её вам ❤️���� Ведь вы, мой зритель и слушатель - самое ценное для меня! Я знаю, как вы круглосуточно голосовали за меня, и за это хочу сказать вам спасибо! ������������ Верю, что главные победы у меня впереди!�� А вашу любовь и поддержку не заменит ни одна премия и награда. Безумно приятно, когда под мое акапелла #Привыкаю хором поёт весь олимпийский, вы увидите это в эфире! ��Именно такие моменты придают мне сил двигаться дальше, невзирая на смех и подколы со стороны ������������Спасибо моей семье и друзьям, кто искренне переживал и поддерживал меня...Вы видели и знали, как для меня это было важно ���� Всегда Ваша, Ольга Бузова ���� #моилюдивсегдасомной #премиямузтв #прорывгода #МалоПоловин

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Новоиспеченная артистка намекнула своим прозрачным нарядом, что она – богиня любви. "Срамные" места ведущей "Дома-2" прикрыла изящная вышивка. Увидев роскошную блондинку, Нагиев был ошеломлен. Правда, колесницу Бузовой телеведущий назвал корытом.

"Оль, ты с ума сошла? Что ты вытворяешь?" – изумленно спросил у артистки Дмитрий и добавил, что крупногабаритный Филипп Киркоров в эту раковину бы не поместился, у него бы ноги торчали оттуда.

Автор: Елена Алешина9 июня 2017, 22:00
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