Бузову в "голом" платье положили к ногам Нагиева

Ольга Бузова, снова ставшая блондинкой, сенсационно появилась на красной дорожке Премии МУЗ-Тв. Мускулистые красавцы положили артистку, облаченную в "голое платье" прямо к ногам ее давнего приятеля Дмитрия Нагиева.

В Москве проходит 15-я премия МУЗ-ТВ. На красной дорожке мероприятия собрались лучшие из лучших представителей отечественного шоу-бизнеса. Певицы и актрисы демонстрируют толпе фотографов и фан-клубов умопомрачительные наряды. Dni.Ru внимательно следят за развитием событий в "Олимпийском".

Самым эффектным появлением отличилась Ольга Бузова, рассчитывающая победить в номинации "Прорыв года". Она подобно богине Афродите явилась из огромной перламутровой ракушки, которую поднесли к ногам ведущего церемонии Дмитрия Нагиева мускулистые, полуголые мужчины, изображавшие рабов.

Новоиспеченная артистка, недавно заявившая, что уже устала просыпаться одна, намекнула своим прозрачным нарядом, что она – богиня любви. Интимные места ведущей "Дома-2" прикрыла изящная вышивка. Увидев роскошную блондинку, Нагиев был ошеломлен. Правда, колесницу Бузовой телеведущий назвал корытом.

"Оль, ты с ума сошла? Что ты вытворяешь?" – изумленно спросил у артистки Дмитрий и добавил, что крупногабаритный Филипп Киркоров в эту раковину бы не поместился, у него бы ноги торчали оттуда.



К слову, пользователи Сети отметили, что в белоснежном парике и "срамном" наряде Бузова напоминает не только Афродиту, явившуюся из пены морской, но и героиню "Игры престолов" Дейнерис Бурерожденную из дома Таргариенов, именуемую первой, неопалимой, королевой Меерина, королевой Андалов, Ройнаров и первых людей, Кхалиси великого травяного моря, разрушительницу оков и мать драконов.