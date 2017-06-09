Рома Желудь рассказал о болезни Пугачевой

Информация о болезни Пугачевой заставила прессу и поклонников всколыхнуться. Немудрено, ведь все привыкли, что Примадонна – символ неувядающей красоты и крепкого здоровья.

Бывший муж звезды, поп-король Филипп Киркоров, попросил не преувеличивать масштабы болезни Пугачевой, пояснив, что постоянно находится на связи с ней и знает наверняка, как чувствует себя его муза. Но не один Киркоров вступился за Аллу Борисовну. Блогер Рома Желудь рассказал Dni.ru, как сложно порой бывает публичному человеку заявить во всеуслышание о своих недугах.

"Известным людям делиться состоянием своего здоровья бывает очень трудно. С одной стороны, ты хочешь, чтобы твои поклонники знали, через что ты проходишь, а с другой стороны, ты понимаешь, что вокруг много недоброжелателей. Сочувствие поклонников вряд ли поможет. Оно лишь посеет новые слухи, создаст еще больший ажиотаж, но ситуацию не исправит", – высказался блогер.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Мар 31 2017 в 4:58 PDT

Рома уверен, что нежелание звезд распространяться о самочувствии и личной жизни вполне объяснимо. "Почти все артисты такие скрытные. В основном, мало кто впускает в свою жизнь. А если и впускает, то старается показать ее только с позитивной стороны, а себя – радостным и беззаботным, как Вера Брежнева в новой рекламе "Святого источника". Для Аллы Пугачевой, уверен, не менее утомительны все эти обсуждения ее здоровья. И ее можно понять. Человеку в этот момент больше всего хочется спокойствия", – предположил Желудь.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Дек 23 2016 в 9:57 PST

Блогер пожелал Примадонне крепкого здоровья и сил, чтобы справиться со всеми проблемами. Также он выразил уважение Киркорову за то, что в трудный момент тот всегда готов подставить Алле свое надежное плечо: "Филипп молодец, что заступился за Аллу. Я считаю, чем больше вокруг нее будет таких людей, тем быстрее она пойдет на поправку", – заключила звезда Интернета.