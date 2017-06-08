Друг Хворостовского: Не было ощущения, что мы прощаемся

Именитый оперный певец Дмитрий Хворостовский, успешно выступивший в России, вернулся на лечение в Лондон. Повредившему плечо артисту предстоит обследование и долгое восстановление перед несколькими крупными концертами.

Хворостовский дал поистине волшебный, если верить отзывам зрителей, концерт в Красноярске. Когда Дмитрий вышел на сцену с забинтованной рукой, его почитатели забеспокоились, что же случилось. Оказалось, в Санкт-Петербурге артист упал и травмировал плечо. Теперь ему придется два месяца ходить с повязкой.

Превозмогая боль, исполнитель выступил блистательно. "Мы уже запланировали его следующий концерт в Красноярске на май 2018 года. И что бы ни писали в социальных сетях, Дима прощаться со зрителями не собирается", – заверил журналистов заместитель генерального директора Красноярской краевой филармонии Станислав Люмас, который организовывал концерт Хворостовского и работает с ним уже три года.

Поправлять здоровье певец будет в Лондоне. Там его ждет важное обследование. "Дмитрий сказал, что врачи говорят об улучшении. Но это видно и без слов. Ему разрешают летать. Сам он настроен позитивно. Когда расставались в аэропорту, не было ощущения, что мы прощаемся. Как обычно сказали друг другу: до свидания. Он уже звонил мне из Лондона, говорил, что долетел нормально", – цитирует Станислава сайт "Комсомольская правда".

Другой давний друг Хворостовского, дирижер Константин Орбелян, работавший с певцом на концерте в Красноярске, тоже дал оптимистичный прогноз относительно будущего артиста.

"Не верьте, что это прощальный концерт, – попросил россиян музыкант. – Дмитрия беспокоит только его рука. Он не просто вывихнул плечо, он повредил себе нерв на правой руке. Ему предстоит долгое восстановление. Можете себе представить, какая жизнь без правой руки".

По словам дирижера, у Хворостовского расписан гастрольный график на много дней вперед. "В июне запланировано два концерта с Аидой Гарифуллиной – в Замке Графенегг недалеко от Вены на знаменитом музыкальном фестивале. Потом он летит в Сочи, будет выступать на площадке Культурного центра "Сириус". Ну а пока отдыхает у себя дома в Лондоне и лечит руку. В остальном все у него нормально", – успокоил встревоженных поклонников Дмитрия Константин.

Krasnoyarsk, 1997 #throwback Публикация от Dmitri Hvorostovsky (@hvorostovsky) Май 28 2017 в 11:09 PDT

Напомним, Хворостовский страдает от опухоли мозга. Страшный диагноз ему поставили в 2015 году. Артист прошел ряд курсов химиотерапии и возобновил концертную деятельность. По некоторым данным, в последний раз исполнителя госпитализировали в декабре 2016-го: тогда он слег с пневмонией.

В недавнем интервью Дмитрий рассказал, что его карьера, дело, которому он прослужил всю жизнь, спасает его от уныния. "Но в любом случае я понимаю, что лучшее уже позади: молодость, лучший голос... Что поделать? Но я продолжаю биться с болезнью и надеяться. "Надежда" для меня сейчас самое насущное слово! – признался "Российской газете" Хворостовский. – Как говорится, я еще поиграю в шашки! Мой онколог смотрит на меня, как на чудо: "Ой, какой живой! Ой, какой здоровый!" У них нет, кроме меня, таких пациентов – певцов с мировым именем, которые поют везде и продолжают работать вопреки всему".

