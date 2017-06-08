Обнаженного Садальского сравнили с тюленем

Станислав Садальский совершает круиз по Средиземноморью. Скандально известный артист опубликовал фотографию, на которой запечатлен топлес.

Станислав Садальский продолжает делиться с многочисленными подписчиками своей официальной странички в социальной сети Instagram фотографиями из отпуска. Артист путешествует на круизном лайнере по Средиземноморью. На сей раз Садальский опубликовал фотографию, на которой запечатлен без рубашки.

"✔️полезные советы...Не слушай советов людей, которые живут не так, как ты мечтаешь, 👍🏾Максим горький сказал, человек должен верить во что высокое и недоступное, от этого он становится выше и чище... какой же я боров", – оказался весьма самокритичен Садальский.

Подписчики не удержались от комментариев, причем они оказались весьма противоречивыми. Пока одни фанаты постарались поддержать Стаса, другие отпустили еще более едкие сравнения в адрес актера.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Июн 8 2017 в 3:28 PDT

"Толстячок, а приятно)))😁", "Не боров, мужчина должен быть ВИДНЫМ, СОЛИДНЫМ! Вот!✌", "Вот это самокритика! Я только подумала – зачем же такие неудачные фото выкладыввть? Давайте стройнеть, Станислав!", "😁 хороший!!! Мужчина в полном расцвете сил)) 👍❤", "Да, тюлень", "Какой же вы всё-таки смешной!", "я Вас обожаю🌺🌺🌺❤️❤️❤️💋💋💋", "😻Наши жирные кумиры как восточные эмиры..это наша Любовь их разбаловала!" – высказали свое мнение подписчики.

Отметим, что Садальский начал свое путешествие несколько дней назад. Об этом стало известно после того, как Станислав опубликовал фото, где позирует с билетом и паспортом. "улетаю в круиз По Средиземноморью Начало пути порт Генуи ...Бывает, что ждешь, ждешь, ждешь, ждешь, а потом раз и тебе уже все равно. Если вы понимаете о чем я", – написал популярный артист.