Саша Спилберг о скандале Айзы Анохиной с Леной Миро

Две знаменитости не на шутку поскандалили. Борец с лишним весом Лена Миро и бывшая супруга диджея Гуфа Айза Анохина нелицеприятно высказались по отношению друг к другу. В своем блоге Миро опубликовала пост, в котором высмеяла Анохину за недавно сделанную липосакцию. Ответ от матери двоих детей не заставил себя долго ждать.

Dni.Ru попросили прокомментировать скандал Сашу Спилберг – геймера, певицу и видеоблоггера с пятью миллионами подписчиков. Она в саркастичной форме заметила, что подобное поведение представительниц слабого пола нынче не новость: "Всегда знала, что женщины – самые добрые милые и обаятельные существа. Запишу некоторые выражения в свой девичий дневничок. Я думала, что только у нас, на YouTube, такой жесткий стиль комментов".

Напомним, что скандал возник из-за фразы блогерши Миро. "Жирная бывшая жена наркомана-рэпера Гуфа Айза решила сама у себя отсосать. Айза у себя отсосала жир. В смысле – сделала липосакцию. Вместе с остатками здравого смысла, видимо", – не поскупилась она на выражения. Миро уверена, что излишки жира обязательно вернутся к хозяйке, а хирургическое вмешательство навсегда оставит букет неприятных последствий.

Публикация от SASHA SPILBERG (@sashaspilberg) Апр 27 2017 в 11:21 PDT

Айза не растерялась и отреагировала на подобного рода выпады в свой адрес. На странице в социальной сети молодая мать опубликовала заявление в адрес Миро: "Каждая выскочка, каждая несчастная или счастливая особь Ж пола пытается задеть другую, счастливую или несчастную особь того же пола. И вот сижу я и думаю, опускаться мне до уровня старых, стремных, никому не нужных, печальных и очень одиноких баб и высказывать свое фи?".

Анохина назвала крайне скудным лексикон Миро, мол, он иссяк на словах, "насосала", "накачала" и т. д. По словам бывшей жены рэпера Гуыа, у блогерши "хабалистое лицо с диким взглядом голодной кошки и пустота размером во вселенную в душе".

