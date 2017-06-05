Звезду "Дома-2" публично унизили

Бывшие участники "Дома-2" Юлия и Тигран Салибековы жестко прошлись по избраннику Ольги Рапунцель Дмитрию Дмитренко. Супруги назвали молодого человека лохом и высказали сомнения, что длинноволосая шатенка его искренне любит.

Салибековы считают, что вряд ли действующих звезд телестройки – 28-летнего Дмитрия Дмитренко из Владивостока и 30-летнюю Ольгу Рапунцель – ждет счастливая семейная жизнь за периметром.

"Дима – хороший человек, добрый... Таких мало, но у него есть недостаток. Он по жизни лох. И чисто по-человечески его жалко", – признался Тигран в видео-интервью на официальном сайте "Дома-2".

Салибеков уже покинул проект, а так бы научил уму-разуму Дмитриенко. "Жалко, что на проекте нет парня, который бы по-человечески, по-мужски подсказал, направил. Хотя бы поучил мужским качествам", – отметил Тигран.

По мнению экс-участника телестройки, в реальной жизни Дмитрию и Ольге, если они останутся вместе, придется несладко. "Прошлое Рапунцель я не одобряю, но это ее жизнь. Он влюбился. И у них такая пара. На проекте еще куда ни шло, а выйдет за периметр, не вытянет вообще ее", – уверен Салибеков.

Юлия полностью согласна с мужем. "От всего можно отмыться, но тяжелее всего отмыть женскую честь, которая уже так запятнана у Рапунцель. И та ее "рогатка"... Это все будут смотреть, и Дима не вытянет это", – заверила Салибекова, имея в виду видео-компромат на Ольгу.

Публикация от Дмитрий Дмитренко (@dmitry_dmitrenko) Апр 14 2017 в 6:04 PDT

Вызывают у Юлии сомнения и чувства Рапунцель к Дмитриенко. "Я не верю Оле. Я не верю в то, что она любит такого лошка. Она любит себя. Она любит, как он ее облизывает. Она знает, что она – бренд "Дома-2". Она хочет выйти замуж. Ей уже 30 лет, она понимает, что рожать пора. И, может быть, этот лошок сделает ей ребенка, но я не верю, что она любит его, что она готова быть его женой на всю жизнь. Она просто считает, что уже пора", – разоблачила Рапунцель Салибекова.

Публикация от Юлё Салибекова (@salibekova) Май 29 2017 в 12:52 PDT

К слову, Ольгу действительно можно назвать амбициозной и честолюбивой. Недавно Рапунцель дала понять, что собирается стать ведущей "Дома-2" вместе с Ксенией Бородиной, Ольгой Бузовой, Катей Жужей, Ольгой Орловой, Владом Кадони и другими.

Рапунцель недавно похвасталась в Instagram, что продюсеры шоу уже дали ей шанс попробовать себя в новом качестве. "Я хочу стать ведущей ! Это моя мечта 🙏😍 Буду идти к своей мечте, нужно работать много, не просто хотеть и ждать. #Ясмогу #Ястанулучше У меня сегодня была репетиция Лобного 🔥 Я провела Лобное место с участниками..." – радостно сообщила Ольга.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Май 2 2017 в 2:02 PDT

Однако первая попытка Рапунцель устроиться ведущей "Дома-2" почти провалилась. "Были насмешки, недовольство, возмущение, ведущая отстой и т.д все как обычно, – пожаловалась на завистливых участников телепроекта Ольга. – Я не удивлена 😄".