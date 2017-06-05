Пугачева покинула Россию после госпитализации

СМИ разразились новостью об операции, которую якобы перенесла Алла Пугачева. Представители медучреждения, где находилась Примадонна, и пресс-секретарь артистки прокомментировали ситуацию.

Не секрет, что у Аллы Пугачевой есть проблемы с сердцем и сосудами. Медики решили проверить состояние Примадонны, и на днях она была госпитализирована. "Алле Борисовне была сделана коронарография (диагностика ишемической болезни сердца. – Прим.ред.). Это обследование как раз показывает -стоит ли делать стентирование сосудов или нет. Как видите, по результатам обследования Пугачеву отпустили домой", – рассказали в Институте хирургии имени Вишневского, куда обратилась Пугачева.

После выписки Примадонна предпочла не беречь силы, что вполне уместно в ее возрасте и в такой ситуации, а пустилась в путешествие. "Она сразу же села на поезд и уехала с детьми и Максимом Галкиным на лето в Латвию, где, по ее словам, уже не первый год проводит отпуск с семьей. Чувствует себя Алла Борисовна хорошо", – цитирует представителей медучреждения сайт "Комсомольская правда".

Репортеры смогли связаться и с пресс-секретарем Примадонны. "У нас все хорошо, мы не комментируем, отдыхаем. Алла Борисовна сидит, улыбается, беседует, хулиганит и так далее", – высказался представитель Аллы Пугачевой в разговоре с журналистом телеканала РЕН ТВ. При этом ни о факте самой операции, ни о поездке за границу ничего сказано не было.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Дек 23 2016 в 9:48 PST

Напомним, сегодня, 5 июня, в СМИ появилась информация о том, что якобы Алла Пугачева перенесла тяжелую операцию.Говорят, что Примадонне провели стентирование. Причем певица обратилась с жалобой к медикам еще 26 мая. А уже 30 мая Пугачеву выписали из клиники.