Борющаяся с наркозависимостью Борисова сильно изменилась

Дана Борисова оставила несколько видеообращений к фанатам. Телеведущая, проходящая лечение от алко– и наркозависимости, заявила, что сильно изменилась.

Дана Борисова находится в реабилитационном центре в Таиланде. У телеведущей нет никаких средств связи, однако иногда ей удается наладить контакт с внешним миром. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Борисова опубликовала несколько видеозаписей, в которых рассказала о нынешней жизни.

Для начала Дана сообщила, что, несмотря на свое особое положение в клинике, подчиняется всем правилам центра – у нее нет телефона и доступа к прочим гаджетам. Тем не менее, она смогла пообщаться с отцом ее девятилетней дочери Полины Максимом Аксеновым. По словам Даны, он не дает ей общаться с девочкой. Лишь два раза Дана смогла поговорить с ней. Однако что-либо дурное говорить в адрес Максима она не захотела. Дана выразила надежду, что после реабилитации сможет стать "лучшей" матерью для Полины.

Также Борисова заявила, что сильно изменилась, причем не только внешне. Телеведущая отметила, что многое переосмыслила и больше не намерена возвращаться к алкоголю и наркотикам. Дана выразила особую благодарность своим "настоящим" друзьям – Андрею Малахову, который оплатил билеты в Таиланд, и Никите Лушникову.

Как долго Дана пробудет в реабилитационном центре, неизвестно. Как сообщила сама ведущая, срок лечения: от трех месяцев до полугода. Но у каждого реабилитация проходит индивидуально.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Июн 4 2017 в 5:57 PDT

Борисова полна планов на будущее. Выйдя из центра, она намерена принять участие в телепроекте на "Первом канале", посвященному людям с различными зависимостями изменить жизнь. В конце Дана выразила надежду снова связаться с поклонниками 13 июня – в день своего рождения. Отметим, что Дане Борисовой исполнится 41 год.

Подписчики в комментариях поддержали телеведущую. "Дана, рада за Вас!!! Я верю в Вас, Вы умничка, так держать!!!👍", "Дана, ты умница! Ты справишься! Тебя ждёт прекрасная трезвая жизнь с любимой дочкой, дай Бог тебе терпения, силы воли и СЧАСТЬЯ!", "Сил, терпения и взаимопонимания )))) 💋", "Умничка Даночка🙌💋❣,скорейшего выздоровления тебе🙏🌺,ты справишься,ты такая красоточка😍👌,мы тебя любим!!!" – выразили слова поддержки поклонники.