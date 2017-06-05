Борющаяся с наркозависимостью Борисова сильно изменилась

Эксклюзив Особое мнение Интервью У Собчак заподозрили новую беременность Глюк'оZа получила по лицу

Выбор читателей

Садальский схватил Васильеву за горло у Малахова
Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
Дочь миллионера об отношениях с Бузовой
Жертва пластики шокировала Канны обезображенным лицом
Зудина резко отреагировала на пропажу 677 миллионов
партнеры
Понедельник 5 июня
Лента новостей
10:30
Собянин предсказал падение цен на жилье после реновации
10:23
Названы плюсы повышения пенсионного возраста
10:14
Спасшего пиво во время теракта англичанина признали героем
10:07
Что бесит стюардесс во время полета
10:06
В Кузбассе пьяный шахтер перерезал коллег
09:57
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
09:47
В Петербурге ребенок упал с высоты пятого этажа
09:30
На день рождения к девочке пришло привидение (фото)
09:20
Ученые разгадали код инопланетян
08:47
Как строится Второе кольцо Московского метро
08:36
Москвичка вонзила нож в сердце мужу
08:36
Сергей Зверев побил королеву красоты
08:19
Свидетель бойни под Тверью рассказала о кровавой расправе
08:18
Путин: В России в разы выросли пенсии и зарплаты
07:54
В жилом доме в Химках прогремел взрыв
17:56
В Кельне сошел с рельсов скоростной поезд
17:44
В Москве школьница разбила лицо во время квеста
17:28
Опубликованы популярные вопросы россиян к Путину
17:09
Вице-губернатора Владимирской области задержали за взятку
16:03
По делу о теракте в Лондоне задержаны 12 человек
15:57
Яркие роли неповторимой Анджелины Джоли
15:33
Патриарх Кирилл раскрыл секрет связи со Святым духом
15:13
Тверской стрелок попал на видео
14:59
Ректор ГИТИСа разбился в аварии
14:35
Малкин замахнулся клюшкой на болельщика (видео)
14:21
Директор НИИ им. Склифосовского уходит в отставку
13:58
Тверской стрелок заставлял женщину рыть могилу перед смертью
13:03
"Мобильная медицина" прокатилась по Ярославщине
12:29
ОНФ высадил 400 тысяч деревьев
12:06
Врач из России спас пострадавшую при теракте в Лондоне
11:44
Укрывшаяся под одеялом женщина спаслась от тверского стрелка
11:31
Афганец жестоко расправился с русским мальчиком в Германии
11:13
Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне
11:04
Третий теракт за три месяца ужаснул Великобританию
11:00
Во время финала ЛЧ из-за взрыва случилась страшная давка (видео)
10:43
Чуриковой посоветовали заняться здоровьем
10:32
Названа дата "Прямой линии" с Путиным
10:28
В бойне под Тверью погибли девять человек
10:11
"ИГ" устроило серию терактов в сердце Лондона
17:56
В Москве поймали угонщиков Mercedes
17:46
Развратное празднование тачдауна попало на видео
17:43
Самолет ООН разбился в Сомали
16:57
На юго-западе Москвы произошел пожар
15:57
Украина готовится к мгновенному захвату Донбасса
15:28
Путин вручил премию писателю Гранину
15:01
Названы самые грязные регионы России
14:35
В аэропорту Киева по запросу Интерпола задержали россиянина
14:23
Сбербанк сообщил о массовых атаках
13:50
В жуткой аварии под Рязанью пострадали 22 человека
13:46
Красная площадь превратилась в книжную ярмарку
12:56
Юных хулиганов перевоспитают персональные наставники
12:56
В Петербурге насмерть замерзла женщина
12:50
Названа самая востребованная в России профессия
12:19
Крюков с женой покинут Россию
12:02
В московских аэропортах массово задерживают рейсы
11:49
В Петербурге в BMW нашли труп мужчины
11:35
Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды
11:23
Водонаеву задержали в аэропорту Минска
11:04
Дайнеко прячется после угроз
10:40
Воробьев открыл Бузовой глаза на плагиат
10:11
Москва отчитала Вашингтон за бессмысленные санкции
10:00
Как хоронили "Кирпича" Сапрыкина
21:58
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до -20
21:56
Неумеющий лежать кот удивил Сеть
21:48
Задержанная Довлатова об инциденте: Меня жестоко наказали
21:24
Польшу избрали членом Совбеза ООН
21:17
В Китае черепаха разбила иномарку (видео)
20:59
На скандалистку Божену Рынскую нашли управу
20:56
Знаменитый теннисист получил страшную травму на корте (видео)
20:32
Актера Державина срочно госпитализировали
20:27
У стен Кремля задержали "Сталина"
20:18
Украина "натравила" экстрасенсов на Януковича
20:07
Чем Путин покорил гостей питерского форума
19:44
Викторию Боню назвали идеальной любовницей
19:25
Умер балетмейстер Мариинки Сергей Вихарев
19:12
Найден способ полностью избавиться от аллергии
18:59
В Москве у станции метро загорелся автобус (видео)
18:55
Саакашвили предсказал печальное будущее Порошенко
18:44
Финансовые проблемы довели до отчаяния Грачевского
18:37
Ученые побороли самый загадочный тип рака
18:19
Путин прописал таблетки американским истеричкам
18:07
В Италии поймали самого неуловимого мафиози
18:00
Экипаж МКС вернулся на Землю (видео)
17:50
Вайкуле врезала наглым фонограмщикам
17:38
Виталий Кличко записался в "асфальтоукладчики" (видео)
17:26
Партнер покалечил столичного миллиардера в подворотне
17:05
В Москве загорелась воинская часть
17:01
Беркова вышла замуж за Стоянова
16:50
Солнцев страдает из-за жуткой пластической операции
16:42
Путин пошутил по поводу климатического демарша Трампа
16:40
Офицер-герой спас женщину с ребенком от пьяного соседа
16:39
Вся правда о будущем ребенке 77-летнего Виторгана
16:24
Известный политик ловко унизил Украину
16:23
В Калининграде истребитель подняли на перехват разведчиков США
16:15
Володин: Американский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Россией
16:06
Сборная России понесла большую потерю перед Кубком конфедераций
15:52
Детектор лжи для Дмитрия Шепелева
15:49
Сорванная на Рублевке крыша догнала семь элитных авто
15:37
Путин предложил молодежи подумать над образом будущего
15:36
В Москве в перестрелке пострадал миллиардер
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Панин оправдался за новое отвратительное видео
Ольга Бузова о платье за 700 тысяч и новой любви
Тверской стрелок заставлял женщину рыть могилу перед смертью
У Собчак заподозрили новую беременность
Пугачева и Галкин получили европейские паспорта
Водонаеву задержали в аэропорту Минска
Шоу-бизнес

Борющаяся с наркозависимостью Борисова сильно изменилась

Дана Борисова. Фото: instagram.com/danaborisova_official
Дана Борисова оставила несколько видеообращений к фанатам. Телеведущая, проходящая лечение от алко– и наркозависимости, заявила, что сильно изменилась.
прочитано 1797 раз

Дана Борисова находится в реабилитационном центре в Таиланде. У телеведущей нет никаких средств связи, однако иногда ей удается наладить контакт с внешним миром. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Борисова опубликовала несколько видеозаписей, в которых рассказала о нынешней жизни.

ПО ТЕМЕ

Дана Борисова о доме: Не хочется в этот кошмар возвращаться

Дана Борисова взывает о помощи из нарколечебницы

 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Для начала Дана сообщила, что, несмотря на свое особое положение в клинике, подчиняется всем правилам центра – у нее нет телефона и доступа к прочим гаджетам. Тем не менее, она смогла пообщаться с отцом ее девятилетней дочери Полины Максимом Аксеновым. По словам Даны, он не дает ей общаться с девочкой. Лишь два раза Дана смогла поговорить с ней. Однако что-либо дурное говорить в адрес Максима она не захотела. Дана выразила надежду, что после реабилитации сможет стать "лучшей" матерью для Полины.

Также Борисова заявила, что сильно изменилась, причем не только внешне. Телеведущая отметила, что многое переосмыслила и больше не намерена возвращаться к алкоголю и наркотикам. Дана выразила особую благодарность своим "настоящим" друзьям – Андрею Малахову, который оплатил билеты в Таиланд, и  Никите Лушникову.

Как долго Дана пробудет в реабилитационном центре, неизвестно. Как сообщила сама ведущая, срок лечения: от трех месяцев до полугода. Но у каждого реабилитация проходит индивидуально.

Борисова полна планов на будущее. Выйдя из центра, она намерена принять участие в телепроекте на "Первом канале", посвященному людям с различными зависимостями изменить жизнь. В конце Дана выразила надежду снова связаться с поклонниками 13 июня – в день своего рождения. Отметим, что Дане Борисовой исполнится 41 год.

Подписчики в комментариях поддержали телеведущую. "Дана, рада за Вас!!! Я верю в Вас, Вы умничка, так держать!!!👍", "Дана, ты умница! Ты справишься! Тебя ждёт прекрасная трезвая жизнь с любимой дочкой, дай Бог тебе терпения, силы воли и СЧАСТЬЯ!", "Сил, терпения и взаимопонимания )))) 💋", "Умничка Даночка🙌💋❣,скорейшего выздоровления тебе🙏🌺,ты справишься,ты такая красоточка😍👌,мы тебя любим!!!" – выразили слова поддержки поклонники.

Автор: Наталья Аряева5 июня 2017, 09:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ведущая Дана Борисова сыграла свадьбу

567

комментарии

Политика

Украина готовится к мгновенному захвату Донбасса
Москва отчитала Вашингтон за бессмысленные санкции
Саакашвили предсказал печальное будущее Порошенко
Чем Путин покорил гостей питерского форума

Шоу-бизнес

Борющаяся с наркозависимостью Борисова сильно изменилась
Мария Кожевникова на шестом месяце беременности
Ольга Бузова о платье за 700 тысяч и новой любви
Панин оправдался за новое отвратительное видео

Проишествия

Врач из России спас пострадавшую при теракте в Лондоне
Афганец жестоко расправился с русским мальчиком в Германии
В Италии поймали самого неуловимого мафиози
Партнер покалечил столичного миллиардера в подворотне

Lifestyle

Актера Державина срочно госпитализировали
Вайкуле врезала наглым фонограмщикам
Бондарчук требует 250 миллионов на "Притяжение-2"
Абрамович пришел посмотреть на голых актеров
Шоу-бизнес

Пугачева и Галкин получили европейские паспорта

Звездная пара приобрела недвижимость на Кипре
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" боится за свою жизнь после покушения

"Русскому Кену" заминировали машину
Шоу-бизнес

Панин оправдался за новое отвратительное видео

Ролик поразил пользователей социальных сетей
Экономика

Путин: В России в разы выросли пенсии и зарплаты

Президент обозначил экономические тенденции в стране

Гороскоп

Астрологический прогноз с 5 по 11 июня
Чуриковой посоветовали заняться здоровьем
Крюков с женой покинут Россию
Викторию Боню назвали идеальной любовницей

Фоторепортажи

Яркие роли неповторимой Анджелины Джоли
Третий теракт за три месяца ужаснул Великобританию
71-летний Якубович прилюдно миловался с юной красавицей
Украина отвергла российских знаменитостей

Спорт

Во время финала ЛЧ из-за взрыва случилась страшная давка (видео)
Развратное празднование тачдауна попало на видео
Сборная России понесла большую потерю перед Кубком конфедераций
Малкин замахнулся клюшкой на болельщика (видео)

Регионы

Новый поворот в деле тверского стрелка
Названы самые грязные регионы России
Свидетель бойни под Тверью рассказала о кровавой расправе
В бойне под Тверью погибли девять человек
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru