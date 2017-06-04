Невеста Тарасова заговорила о беременности

Российская модель Анастасия Костенко, которая недавно получила предложение руки и сердца от футболиста Дмитрия Тарасова, заявила, что готова стать матерью. Звезда считает беременность настоящим чудом.

Невеста Тарасова раскрыла планы на личную жизнь в откровенном интервью. Как оказалось, модель готова уходить в декрет в любое время.

"Это будет точно желанный в моей жизни момент", – уточнила Костенко. Она добавила, что не собирается делать из семейной жизни шоу. Судя по всему, именно поэтому скандальные подробности романа модели и футболиста так редко становятся достоянием общественности.

"Все привыкли к шоу и хотят его дальше получать, но этого не должно быть. Никогда. Дом – это святая обитель", – заявила Костенко во время записи телепередачи "Ты не поверишь!". Она добавила, что в этом отношении их взгляды с женихом сходятся.

Как писали Dni.Ru, общественность пришла к выводу, что Костенко пошла по стопам своей предшественницы, бывшей жены Тарасова Ольги Бузовой. К такому выводу пришли интернет-пользователи, внимательно осмотрев страничку Анастасии в социальной сети Instagram. Увидев фотографию модели на фоне дорогого автомобиля, а затем снимок девушки, на котором та рекламирует косметический препарат, блогеры решили, что Костенко решила повторить Бузову.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Май 21 2017 в 11:26 PDT

Тем не менее, сам Тарасов уверяет, что с Костенко все будет по-другому. В частности, он сообщил, что не собирается подписывать с моделью брачный контракт.