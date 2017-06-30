В гостях у звезды: Михаил Шуфутинский

"Пусть тебе приснится Пальма-де-Майорка, в Каннах или в Ницце ласковый прибой..." – пел Михаил Шуфутинский. Сам же он несколько лет назад обосновался в Подмосковье.

Михаил Шуфутинский – один из немногих артистов, которые сегодня продолжают собирать залы. Причем привозит он на гастроли в регионы полноценные шоу, где только бэк-вокалистки меняют платья десять раз, а свет и звук не хуже, чем на концертах западных звезд.

"Концерт – мое главное дело, моя работа, и в моей привычке делать ее идеально, – говорит артист. – А мне самому ничего не надо, ибо давно есть все необходимое и даже в излишках. В 2004-м я построил в Подмосковье особняк, площадью 800 квадратных метров. Там есть все необходимое. Мне хватает. Самолет я не буду покупать, яхту тоже, она мне не нужна, машины устраивают. Так что мне нет нужды ужиматься, экономить, выгадывать копейку. Темп моей жизни замедляется в силу возраста. Год от года времени все меньше и меньше, оно все уплотняется, а мы не вечны. Поэтому нужно полноценно жить и радоваться каждому дню!"

enter; width:100%;"> Публикация от Михаил Шуфутинский (@mikhail.shufutinsky) Июн 19 2017 в 7:58 PDT

Дом Михаила Захаровича, конечно, способствует радости. Этот коттедж в подмосковном поселке Сапожок он строил около трех лет. "Мне понравилось место: лесистое, птицы поют, девять километров от МКАДа, Внуково рядом, – уверяет артист. – В основном мое вмешательство в проект дома ограничивалось визуальной стороной дела, поскольку в технических тонкостях я не разбираюсь: просто говорил, каким бы мне хотелось видеть свой дом, а архитектор с художником потом рисовали".

Певец отказался от глухих стен, чтобы одно пространство визуально перетекало в другое, а границы между помещениями созданы с помощью колонн. За столовой расположена кухня. "Она получилась технологичной, но неброской. Кухня в моем понимании — это цех по приготовлению пищи", – уверяет музыкант.

Рядом с гостиной находится прихожая и гардеробная. В левом крыле есть гостевая спальня, рабочий кабинет, гостевой туалет, бассейн и сауна. На втором этаже – три просторные спальни с санузлами. На территории участка много служебных помещений: дом для персонала, гараж для двух машин, автомойка, помещение для охраны.

Публикация от Михаил Шуфутинский (@mikhail.shufutinsky) Май 22 2017 в 6:12 PDT

Особняк Шуфутинского зимой отлично удерживает тепло. Этого результата Михаил достиг за счет того, что толщина стен дома составляет более 85 сантиметров.

Публикация от Михаил Шуфутинский (@mikhail.shufutinsky) Май 22 2017 в 6:07 PDT

Надо заметить, что год от года Шуфутинский расширяет свои владения – к дому в Лос-Анджелесе и особняку в Подмосковье недавно добавилась недвижимость в Филадельфии. Михаил Захарович говорит, что этот дом ему был необходим, чтобы перебраться поближе к младшему сыну. Он с женой Брэнди и детьми Дмитрием, Ноем, Захаром и Ханной обосновался в Филадельфии уже давно, но теперь дедушка сможет видеться с ними чаще. "Просто увидел, что дом рядом с сыном выставлен на продажу, и решил, что это судьба, – говорит артист. – То есть мы теперь соседи. Сейчас занимались его благоустройством".