В гостях у звезды: Михаил Шуфутинский
Михаил Шуфутинский – один из немногих артистов, которые сегодня продолжают собирать залы. Причем привозит он на гастроли в регионы полноценные шоу, где только бэк-вокалистки меняют платья десять раз, а свет и звук не хуже, чем на концертах западных звезд.
"Концерт – мое главное дело, моя работа, и в моей привычке делать ее идеально, – говорит артист. – А мне самому ничего не надо, ибо давно есть все необходимое и даже в излишках. В 2004-м я построил в Подмосковье особняк, площадью 800 квадратных метров. Там есть все необходимое. Мне хватает. Самолет я не буду покупать, яхту тоже, она мне не нужна, машины устраивают. Так что мне нет нужды ужиматься, экономить, выгадывать копейку. Темп моей жизни замедляется в силу возраста. Год от года времени все меньше и меньше, оно все уплотняется, а мы не вечны. Поэтому нужно полноценно жить и радоваться каждому дню!"
enter; width:100%;">
Дом Михаила Захаровича, конечно, способствует радости. Этот коттедж в подмосковном поселке Сапожок он строил около трех лет. "Мне понравилось место: лесистое, птицы поют, девять километров от МКАДа, Внуково рядом, – уверяет артист. – В основном мое вмешательство в проект дома ограничивалось визуальной стороной дела, поскольку в технических тонкостях я не разбираюсь: просто говорил, каким бы мне хотелось видеть свой дом, а архитектор с художником потом рисовали".
Певец отказался от глухих стен, чтобы одно пространство визуально перетекало в другое, а границы между помещениями созданы с помощью колонн. За столовой расположена кухня. "Она получилась технологичной, но неброской. Кухня в моем понимании — это цех по приготовлению пищи", – уверяет музыкант.
Рядом с гостиной находится прихожая и гардеробная. В левом крыле есть гостевая спальня, рабочий кабинет, гостевой туалет, бассейн и сауна. На втором этаже – три просторные спальни с санузлами. На территории участка много служебных помещений: дом для персонала, гараж для двух машин, автомойка, помещение для охраны.
Особняк Шуфутинского зимой отлично удерживает тепло. Этого результата Михаил достиг за счет того, что толщина стен дома составляет более 85 сантиметров.
Надо заметить, что год от года Шуфутинский расширяет свои владения – к дому в Лос-Анджелесе и особняку в Подмосковье недавно добавилась недвижимость в Филадельфии. Михаил Захарович говорит, что этот дом ему был необходим, чтобы перебраться поближе к младшему сыну. Он с женой Брэнди и детьми Дмитрием, Ноем, Захаром и Ханной обосновался в Филадельфии уже давно, но теперь дедушка сможет видеться с ними чаще. "Просто увидел, что дом рядом с сыном выставлен на продажу, и решил, что это судьба, – говорит артист. – То есть мы теперь соседи. Сейчас занимались его благоустройством".
Бундестаг легализовал однополые браки
Друзья буяна рассказали, что он перенервничал
Звезду "Кривого зеркала" уже прооперировали
По словам теледивы, он оказался банальным