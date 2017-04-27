Лазарев о старой жене: Я могу жить только так

Сегодня, 27 апреля, отмечает юбилей прославленный артист Александр Лазарев. Актер рассказал о личной жизни и работе.

Александр Лазарев отмечает круглую дату. Известному актеру исполнилось 50 лет. Артист добился внушительных творческих вершин, за что был награжден такими премиями как "Чайка", "Хрустальная Турандот", Государственной премией РФ. А еще он народный артист России.

Интересно, что в отличие от многих коллег по цеху Лазарев уже много лет счастлив в одном браке. Александр и Алина воспитывают двух детей: дочь Полину и сына Сергея. По словам актера, семья для него на первом месте. "А после нее – профессия. Но так как семью надо кормить, а это позволяет профессия, то я уделяю им внимание в равной степени. Супруга моя смеется, мол, все твои друзья уже с новыми женами, а ты один со старой ходишь. Но я могу жить только так. Наверное, это генетика", – цитирует Александра Лазарева газета "Известия".

Действительно, родители актера – легендарные Александр Лазарев и Светлана Немоляева – счастливо прожили в браке вплоть до самой смерти артиста в 2011 году. К слову, сын Александра и Светланы с пеленок привык к театру. "Родители были молоды, очень много играли, оставить меня было не с кем, и они таскали меня все время с собой в театр. Для меня театр в детстве был обыденным. Он каждый день был со мной, и я не очень понимал всей возвышенности этой профессии. Понимание прошло со временем, когда я уже стал учиться ремеслу", – отметил именинник.

Лазареву пришлось доказывать, что он не по протекции оказался на театральной сцене. "В школе-студии МХАТ я был не один такой на курсе. Со мной учились Юлия Меньшова, Саша Стриженов, и мы втроем "держали оборону", когда нас называли детками, которые поступили не по праву, а благодаря фамилии. В итоге все доказали свою состоятельность. А ощущение гнета уходит с первой большой ролью, когда ты получаешь собственное признание", – сообщил Александр Лазарев.