Лазарев о старой жене: Я могу жить только так
Александр Лазарев отмечает круглую дату. Известному актеру исполнилось 50 лет. Артист добился внушительных творческих вершин, за что был награжден такими премиями как "Чайка", "Хрустальная Турандот", Государственной премией РФ. А еще он народный артист России.
Интересно, что в отличие от многих коллег по цеху Лазарев уже много лет счастлив в одном браке. Александр и Алина воспитывают двух детей: дочь Полину и сына Сергея. По словам актера, семья для него на первом месте. "А после нее – профессия. Но так как семью надо кормить, а это позволяет профессия, то я уделяю им внимание в равной степени. Супруга моя смеется, мол, все твои друзья уже с новыми женами, а ты один со старой ходишь. Но я могу жить только так. Наверное, это генетика", – цитирует Александра Лазарева газета "Известия".
Действительно, родители актера – легендарные Александр Лазарев и Светлана Немоляева – счастливо прожили в браке вплоть до самой смерти артиста в 2011 году. К слову, сын Александра и Светланы с пеленок привык к театру. "Родители были молоды, очень много играли, оставить меня было не с кем, и они таскали меня все время с собой в театр. Для меня театр в детстве был обыденным. Он каждый день был со мной, и я не очень понимал всей возвышенности этой профессии. Понимание прошло со временем, когда я уже стал учиться ремеслу", – отметил именинник.
Лазареву пришлось доказывать, что он не по протекции оказался на театральной сцене. "В школе-студии МХАТ я был не один такой на курсе. Со мной учились Юлия Меньшова, Саша Стриженов, и мы втроем "держали оборону", когда нас называли детками, которые поступили не по праву, а благодаря фамилии. В итоге все доказали свою состоятельность. А ощущение гнета уходит с первой большой ролью, когда ты получаешь собственное признание", – сообщил Александр Лазарев.
Артист признался, что он циник по натуре
Прославленный артист дал откровенное интервью
Звезда "Дома-2" высказалась об утечке пикантных снимков в Сеть
Целый год девушка с выдающимися формами не сможет работать по специальности