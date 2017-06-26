Врачи не могут избавить Юдашкина от мучений

Кутюрье Валентин Юдашкин страдает от страшных болей. Медики не могут помочь дизайнеру, но предложили ему спасаться при помощи... водки.

В близком окружении говорят, что у Валентина Юдашкина нашли злокачественную опухоль в мочеполовой системе. Как уверяет сам кутюрье, его лечащим врачам удалось вовремя распознать недуг и предпринять все необходимые меры, чтобы приостановить распространение болезни.

Однако говорят, что Юдашкин перенес несколько операций, его постоянно мучают сильнейшие боли и, что самое печальное, врачи ничего не могут с этим поделать. В итоге, медики якобы велели Юдашкину выпивать по 50 граммов водки ежедневно – в качестве успокоительного и для расширения сосудов, передает Eg.RU. До этого кутюрье не переносил сорокоградусную на дух, но теперь вынужден выпивать каждый день.

Отметим, что на протяжении нескольких месяцев Валентин Юдашкин боролся с недугом. Из-за болезни он изменился не только внешне (дизайнер немного похудел), но и внутренне. "Папа уже активно работает и путешествует. Болезнь заставила его собраться и начать действовать. Он доказал: нас так просто не победить", – заявила в недавнем интервью наследница Юдашкина Галина.

enter; width:100%;"> Публикация от ��Gala Maxakov Yudashkina�� (@gyudashkina) Мар 28 2017 в 4:28 PDT

Из-за недуга кутюрье даже не смог присутствовать на показе своего модного дома в Париже. Тогда Валентина заменила Галина. "Такой ответственности на меня никто и никогда не возлагал, – поделилась Юдашкина. – Помню, как папа за несколько дней до показа позвонил и сказал: "Галя, я не приеду!" Я подозревала, что такое возможно, но до последнего верила, что он сможет прилететь в Париж. Так что я собралась и сделала все, чтобы не подвести его".