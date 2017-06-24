Звезда "Дома-2" оправдалась за нападки на отца "пьяного" мальчика

Бывшая участница "Дома-2" Юлия Салибекова, набросившаяся во время программы "Пусть говорят" с упреками на отца погибшего под колесами авто мальчика, оправдалась за свое поведение. Девушка заявила, что ее слова неправильно поняли.

"Общественность неверно истолковала мои слова. Я сказала лишь, что хочу, чтобы отец ребенка остановил эту пиар-машину! Это их сына не вернет! Если сейчас говорят, что в крови у шестилетнего мальчика нашли алкоголь, боюсь представить, что будет дальше", – сказала экс-участница телестройки.

Звезда "Дома-2" еще раз отметила, что осуждает женщину, которая сбила малыша. "И я осуждала бы любого водителя, совершившего такое страшное преступление. Но ведь на этом месте может оказаться каждый из нас. Она получит то, что заслуживает по закону! Все разговоры только ранят родителей, которым и так сейчас нелегко", – цитирует "СтарХит" Салибекову.

Напомним, ранее девушка приняла участие в программе "Пусть говорят", в которой обсуждалась громкая история о сбитом малыше в Балашихе. Звезда телестройки призвала родителей мальчика не муссировать эту тему и отпустить ее ради памяти сына.

enter; width:100%;"> Публикация от Юлё Салибекова (@salibekova) Июн 22 2017 в 9:06 PDT

"Может быть, стоит отпустить, эта женщина не хотела убивать вашего ребенка, она просто безалаберная. В нашем мире нужно руку ребенка отпускать на площадке. Таких водителей тьма. Всех не пересажаешь. Если вы продолжите разбирательства, вы только будете порочить честь ребенка", – заявила Салибекова отцу погибшего мальчика.

Как писали Dni.Ru, смертельное ДТП произошло во дворе жилого дома. Автомобиль, за рулем которого находилась женщина, сбил шестилетнего мальчика и протащил его не менее десяти метров. После аварии была проведена экспертиза. Она якобы показала, что количество алкоголя в крови погибшего – 2,7 промилле алкоголя.