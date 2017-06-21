Пикантное фото Ягудина и Бледанс взорвало Сеть

В Сети набирает популярность пикантный снимок фигуриста Алексея Ягудина и телеведущей Эвелины Бледанс. Спортсмен припал к груди актрисы.

Фотографию, на которой Алексей Ягудин, вытянув губы трубочкой, практически прикоснулся губами к груди Эвелины Бледанс, облаченной к футболку с изображением прославленного тренера Татьяны Тарасовой, опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram именно Алексей Ягудин. "Обожаю ВАС, Татьяна Анатольевна!!! Готов обнять и расцеловать! 🙈😂😂😂😂😂😂" – подписал снимок фигурист.

Отметим, что, судя по фото, Эвелина получила удовольствие от контакта с Алексеем. Что уж говорить о многочисленных подписчиках спортсмена. Фанаты буквально пришли в восторг от увиденного. "Ахахахаах👍👍👍🙈😂", "Прикольно!", "Классное фото 😂😂😂👍👍👍", "Какое-то фото невероятно крутое получилось...и этот утюг и ТА...эмоции ваши-👍👏", "Ахха))) юмор👍😂" – оценили изображение по достоинству поклонники.

enter; width:100%;"> Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin) Июн 21 2017 в 4:51 PDT

Ранее Алексей Ягудин опубликовал несколько видеозаписей, на одной из которых запечатлен доющим корову. "Жизнь непредсказуема! В обоих случаях с @bledans и съемочной 📹группой было 😂и 👨‍🎓!" – выразил свои впечатления фигурист. Судя по хэштегу "#живаяпланета", возможно, Ягудин и Бледанс снимают передачу для одноименного телеканала или передачу про животных.

Среди подписчиков оказались, судя по отзывам, самые настоящие дояры. "нежнее нежнее и в тоже время сильнее. а лучше двумя руками 🙌удачи в добытии молока", "Двумя руками надо в такт , удачи. Не легкая это работа,,😄😄😄", – поделились советами знатоки.

Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin) Июн 21 2017 в 4:46 PDT

Для съемок Алексей, Эвелина и их команда отправилась в один из самых известных российских городов – Тулу. Об этом сообщил спортсмен, уточнив для своих публикаций геолокацию.