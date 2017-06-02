Сын Максаковой и Вороненкова вызвал фурор

Мария Максакова опубликовала фотографию младшего сына Ивана, рожденного в браке с экс-депутатом Денисом Вороненковым. Снимок мальчика вызвал фурор среди подписчиков артистки.

Накануне, в День защиты детей, многие отечественные знаменитости решили отметить красный день календаря, опубликовав в различных социальных сетях фотографии собственных отпрысков.

Не осталась в стороне и находящаяся на Украине Мария Максакова. Правда, артистка предпочла продемонстрировать не всех троих своих детей, а только младшего сына Ивана, рожденного от экс-депутата Дениса Вороненкова. "Решила в День защиты детей опубликовать Ванечку в вышиванке. В нем течёт украинская кровь. Не перестаю задаваться вопросом, как можно было отобрать у Вани Папу.." – написала Максакова, выложив фото младшего наследника в социальной сети Facebook.

Подписчики Марии пришли в восторг от публикации. "Лучший твой проект ❤️", "Мальчик с открытки!... Пусть Бог хранит вас обоих!", "Маша, он так быстро растет, а взгляд.... это взгляд Дениса!", "Чудесный малыш! А как похож на папу! Машенька, всех благ Вам и вашим детям!", "Какой красивый ребёнок!" – восхитились пользователи.

Не осталась в стороне и, предположительно, сестра Дениса Вороненкова Ирина. "Машенька! Какой славный малыш у нас растет. Красивый и счастливый. Пусть он всегда будет таким же славным ребенком. Твоей защитой и опорой всегда. Счастья вам и здоровья мои хорошие. Очень вас любим и скучаем. А папа все видит сверху и радуется глядя на вас", – прокомментировала фото Ирина Вороненкова.

Напомним, Мария Максакова и Денис Вороненков расписались в Кутузовском загсе 27 марта 2015 года. Пресса трубила, что, мол, впервые в истории российского парламента узами брака себя связали представители разных фракций: Максакова состояла в "Единой России", а Вороненков был членом КПРФ.

Тогда артистка призналась, что уже и не ожидала выйти замуж в 37 лет. Для свадебной церемонии Максакова выбрала роскошное белое платье, дополнив его шикарной песцовой накидкой. Молодой же облачился в стильный классический костюм. На бракосочетании присутствовали только самые близкие люди, а на торжественном банкете пел сам Сергей Нарышкин (тогда – спикер Госдумы). В апреле 2016 года у Марии и Дениса родился сын Иван. А в декабре пара покинула Россию – Денис Вороненков получил гражданство Украины, где в марте его застрелили.

