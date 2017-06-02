Что случилось с лицом Заворотнюк

Свежие фотографии Анастасии Заворотнюк вызвали недоумение у преданных поклонников актрисы. Фанаты не могут понять, что случилось с лицом их любимой артистки.

Анастасия Заворотнюк отметила День защиты детей на благотворительном мероприятии под названием "Радуга". Звезда сериала "Моя прекрасная няня" стала ведущей праздничного концерта. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия выложила фотографии, сделанные как раз на этом мероприятии.

"Детство – это особый мир, простой и сложный, хрупкий и нежный, по замыслу природы – беззаботный, но иногда волею судеб тревожный и неуютный – и это неправильно. И вот за этот мир, за сохранение ясности и гармонии в нем, мы, взрослые, в ответе", – написала в сопровождении к снимкам Заворотнюк.

Фото Анастасии вызвали недоумение у некоторых поклонников. В социальных сетях блогеры задались вопросом: что случилось с лицом их любимой актрисы. По мнению фанатов, внешность Заворотнюк на опубликованных снимках "странная". Кто-то предположил, будто над лицом Анастасии поработал искусный пластический хирург. Другой пользователь Сети решил, что всему виной перебор с фотошопом.

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk) Июн 1 2017 в 11:18 PDT

Ранее Анастасия заставила говорить о себе из-за ее финансовых проблем, которые стали достоянием общественности еще несколько лет назад. Якобы актриса не выполняет условия кредитного договора, заключенного с банком в 2014 году. Дело в том, что во время финансового кризиса сумма ее долга выросла в несколько раз из-за скачка курсов валют. Плюс проценты и пени. Таким образом, набежал долг в 537 тысяч долларов – 30 206 250 рублей по сегодняшнему курсу.

Сейчас же, по решению Арбитражного суда, Анастасию банкротом не признали, кредитная организация продолжает настаивать, чтобы актриса погасила долг одним платежом, и отказывается конвертировать сумму задолженности из иностранной валюты в рубли.