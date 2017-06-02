Соседи пожаловались на Ивана Урганта из-за постоянного шума

Подруга удивила тайными подробностями из жизни телеведущего. Оказалось, ему приходилось петь возле метро для заработка.

Телеведущий Иван Ургант тщательно оберегает личную жизнь. Поэтому каждое откровение знакомых с ним людей – на вес золота. Вот что рассказала подруга Светлана, с которой Ваня провел юные годы: "Детство наше проходило в годы перестройки. Тогда были перебои с элементарными вещами, но все как-то справлялись. Ванина мама, тетя Лера, обменивалась с соседями продуктами, а иногда даже одеждой – ее в то время сложнее всего было купить. Поэтому многие радовались тому, что есть".

Из-за бедности родителей Урганту приходилось несладко. "Ванька не стеснялся выступать около метро. Как-то мы с мамой шли по Невскому проспекту, слышим – знакомый голос! Присмотрелись – Ургант. Стоит вместе с ребятами, играют на музыкальных инструментах, а в ногах – кепка. Подумала: "Молодец, ничего не боится! Так и надо повышать в себе уверенность!" – вспомнила Светлана.

Правда, соседи по подъезду далеко не всегда были рады шумным музыкальным выступлениям Ивана. Они жаловались, что от Урганта-младшего нет покоя ни днем ни ночью.

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) Мар 14 2017 в 5:33 PDT

Рассказала подруга и о школьных годах Урганта. "Успеваемость по точным наукам хромала – у доски не всегда выступал на отлично. А в его дневнике красовались и тройки, и пятерки. Но все педагоги Ваню обожали. Особенно преподаватель английского языка. Ургант хорошо знал этот предмет, даже помогал ребятам на контрольных работах. А уроки физкультуры вот частенько прогуливал. Но ему все прощали, ведь понимали – занят в школьной самодеятельности", – цитирует Светлану журнал StarHit.