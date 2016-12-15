Мария Голубкина: Фоменко совсем не добрый!

Мария Голубкина стала очередным звездным гостем передачи Татьяны Устиновой "Мой герой". Популярная актриса рассказала о родителях и собственной семье.

Мария Голубкина росла в семье прославленных артистов Ларисы Голубкиной и Андрея Миронова. Будущую актрису с детства окружали знаменитости. "Я любила взрослых, которые окружали родителей. Дома у нас постоянно были Марк Захаров, Александр Ширвиндт. Родители рассказывали семейную легенду, что в три года я говорила всем: "Люблю Шуру (Ширвиндта), потому что он самый красивый", – рассказала Голубкина.

При этом Мария в детстве слыла сорванцом. К примеру, когда ей было десять лет, она со своей подружкой Ликой Стар нечаянно сожгли заброшенный детский сад. В школе, по признанию Марии, она училась отвратительно, за что родители ее постоянно ругали.

"Считаю, что детей, как меня, лучше бить, чем воспитывать. У меня почему-то дети учатся. Не знаю в кого, потому что отец их был абсолютный идиот, учился на двойки и тройки", – отметила Голубкина.

Актриса не скрывает, что в детстве ей не хватало родительского внимания. Она туманно, но жестко высказалась на этот счет: "Есть такая фраза: "Ты думай обо мне, я буду думать о себе, и впервые мы будем думать одинаково". Это про мою семью. Папа занимался театром, мама – папой. Как говорит Ваня Охлобыстин: "Мы же с тобой росли, как бурьян на откосе. Не пугай мать, она только недавно с тобой познакомилась!"

Детство Марии закончилось со смертью Андрея Миронова. При этом ее мать, актриса Лариса Голубкина, с супруга переместила внимание на себя.

"Она встретила единственную любовь своей жизни – себя. Я ей говорила: "Может, замуж выйдешь?". Она: "Ты что, я уже была! Старый мне не нужен, а молодого не потяну". Она увлеклась собой, жизнью, у нее это лихо получается! Я ей, честно говоря, завидую. Она балдеет от всего. Мы с ней как-то пошли в кинотеатр, идет идиотский фильм. Она сидит, ест попкорн, запивает колой и хохочет как ребенок", – рассказала Мария.

Кстати, сама Голубкина ценит в мужчинах ум и остроумие. При этом доброта, по словам Марии, "дело десятое". Она прямо заявила:

"Коля Фоменко совсем не добрый! Добрый – это синоним глупости, на самом деле. Думаю, что в первую очередь разум должен быть, а добрый – это лабрадор"

В русских мужчинах Голубкина разочаровалась. "Хочется, конечно, мужика, который забор починит. Но где они эти чинщики заборов, я не знаю… Мужик русский обленился очень сильно. И качество мужика какое-то слабоватое стало. Уж прости ты меня, мужик русский…" – философски отметила актриса.

Мария создает впечатление сильной женщины: она и дом построила и детей воспитала. Сама Голубкина так прокомментировала это утверждение: "Дети – это совместное творчество с Николаем Владимировичем. До какого-то момента я занималась всем плохим, а он только развлекал их, теперь все наоборот".

У Голубкиной двое детей: 18-летняя дочь Анастасия и 13-летний сын Иван. По признанию актрисы, они такие "упертые", что она не может с ними спорить. "К тому же детей надо отпускать в любом случае. Я не имею права их держать при себе. С мужем пожили 13 лет и хватит", – заключила Мария.

Одиночество совсем не угнетает Голубкину. Она призналась: "Я привыкла к этому. Меня специально для этого родили".