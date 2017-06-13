Заворотнюк поздравляют с беременностью

Фанаты обсуждают внешность Анастасии Заворотнюк. По их мнению, актриса ждет ребенка.

Поводом для информации об интересном положении 46-летней Анастасии Заворотнюк послужила свежая фотография актрисы, которую та опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

На снимке улыбающаяся Анастасия запечатлена с тарелкой салата в легком открывающем плечи белом платье на бретелях. "Живите с аппетитом :) И улыбайтесь каждому дню!" – подписала фото Заворотнюк. Реакция подписчиков не заставила себя ждать. Поклонники обратили внимание на то, как лежит наряд актрисы в районе живота. Фанаты пришли к выводу, что Анастасия ждет третьего ребенка, и возликовали.

"Мне кажется или она беременна", "Настенька, вы ждете ребеночка??? я вас поздравляю!!! это прекрасно!!!!", "Просто ВЕЛИКОЛЕПНО, у меня нет слов 😍😍😍", "Вы беременны ?)", "Вы изумительная красавица!💗🌹😘 Такое удовольствие любоваться Вами!😍💞🌟 Спасибо!🌷Цветите! Творите! Любите! И будьте счастливой!", "Без всякой пластики", – выразили свои эмоции поклонники.

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk) Июн 13 2017 в 4:51 PDT

Отметим, что если Анастасия Заворотнюк действительно ждет ребенка, то он будет для нее третьим. Актриса является матерью двух детей: дочери Анны и сына Майка. А вот для ее супруга, фигуриста Петра Чернышева, малыш станет первенцем.

Ранее фанаты пришли в недоумение от другой фотографии Анастасии Заворотнюк. В социальных сетях блогеры задались вопросом: что случилось с лицом их любимой актрисы. По мнению фанатов, внешность Заворотнюк на опубликованных снимках "странная". Кто-то предположил, будто над лицом Анастасии поработал искусный пластический хирург. Другой пользователь Сети решил, что всему виной перебор с фотошопом.