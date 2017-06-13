Заворотнюк поздравляют с беременностью
Поводом для информации об интересном положении 46-летней Анастасии Заворотнюк послужила свежая фотография актрисы, которую та опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.
На снимке улыбающаяся Анастасия запечатлена с тарелкой салата в легком открывающем плечи белом платье на бретелях. "Живите с аппетитом :) И улыбайтесь каждому дню!" – подписала фото Заворотнюк. Реакция подписчиков не заставила себя ждать. Поклонники обратили внимание на то, как лежит наряд актрисы в районе живота. Фанаты пришли к выводу, что Анастасия ждет третьего ребенка, и возликовали.
"Мне кажется или она беременна", "Настенька, вы ждете ребеночка??? я вас поздравляю!!! это прекрасно!!!!", "Просто ВЕЛИКОЛЕПНО, у меня нет слов 😍😍😍", "Вы беременны ?)", "Вы изумительная красавица!💗🌹😘 Такое удовольствие любоваться Вами!😍💞🌟 Спасибо!🌷Цветите! Творите! Любите! И будьте счастливой!", "Без всякой пластики", – выразили свои эмоции поклонники.
Отметим, что если Анастасия Заворотнюк действительно ждет ребенка, то он будет для нее третьим. Актриса является матерью двух детей: дочери Анны и сына Майка. А вот для ее супруга, фигуриста Петра Чернышева, малыш станет первенцем.
Ранее фанаты пришли в недоумение от другой фотографии Анастасии Заворотнюк. В социальных сетях блогеры задались вопросом: что случилось с лицом их любимой актрисы. По мнению фанатов, внешность Заворотнюк на опубликованных снимках "странная". Кто-то предположил, будто над лицом Анастасии поработал искусный пластический хирург. Другой пользователь Сети решил, что всему виной перебор с фотошопом.
Экс-коммунист якобы появился на одной из улиц Тель-Авива
У Ельцина были сильные стороны, но были и проблемы с алкоголем
Супруга артиста дала откровенное интервью
Больная звезда телестройки призналась, что ей страшно