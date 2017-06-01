У Водонаевой бурный роман с очень крутым музыкантом

Журналисты рассекретили избранника бывшей участницы "Дома-2" Алены Водонаевой. По информации светских СМИ, у телеведущей и модели бурный роман с очень крутым, по мнению пользователей Сети, музыкантом Алексеем Косинусом.

Избранник Алены является всемирно известной звездой электронной музыки. Парочку долгие годы связывали теплые, почти дружеские отношения. Почти, потому что Водонаева уже несколько лет неровно дышала к Косинусу.

Еще в 2013 году телеведущая писала у себя в микроблоге лестные слова об артисте. "Леша – моя одержимость пожизненно. Один из самых сексуальных мужчин на планете для меня!" – призналась опытная в амурных делах модель.

И вот, как сообщает сайт Life.ru, в апреле этого года между молодыми людьми проскочила искра и начался их бурный роман. Так как родной город Алексея – Санкт-Петербург, Алене приходится жить на два дома. Практически каждую неделю музыкант и бывшая звезда "Дома-2" ездят друг к другу, курсируя между городом на Неве и Москвой.

#neon �� by @ratnikov_aleksandr Публикация от ZESKULLZ (@zeskullz) Май 25 2017 в 2:55 PDT

Отметим, что Алексей – завидный жених. В России он выступает перед многотысячными стадионами в качестве диджея. На Западе его знают как фронтмена популярного электронного проекта Zeskullz. За рубежом Косинус сотрудничает с тремя крупными музыкальными лейблами из Британии, Австралии и Голландии.

Любовь длиною в жизнь�� Публикация от ZESKULLZ (@zeskullz) Май 20 2017 в 4:18 PDT

Косинус настолько вдохновлен Водонаевой, что вовсю делится совместными фото с ней в Instagram. "Любовь длиною в жизнь", – пишет о своей зазнобе музыкант. Источники из близкого окружения пары нашептали журналистам, что у Косинуса очень серьезные намерения.

Публикация от ZESKULLZ (@zeskullz) Май 1 2017 в 12:59 PDT

Напомним, Алена была замужем один раз. С бывшим супругом, бизнесменом Алексеем Малакеевым, Водонаева узаконила отношения в 2009 году. Через год у пары родился сын Богдан, но чувства молодых людей это не спасло. В 2011 году пара рассталась.

По словам Алены, им с Алексеем удалось сохранить приятельские отношения. Бывшая звезда телестройки не препятствует общению сына с экс-супругом. Ребенок трепетно и уважительно относится к отцу и с нетерпением ждет встреч, которые, в силу плотного графика бизнесмена, случаются не так часто.

