У Водонаевой бурный роман с очень крутым музыкантом
Избранник Алены является всемирно известной звездой электронной музыки. Парочку долгие годы связывали теплые, почти дружеские отношения. Почти, потому что Водонаева уже несколько лет неровно дышала к Косинусу.
Еще в 2013 году телеведущая писала у себя в микроблоге лестные слова об артисте. "Леша – моя одержимость пожизненно. Один из самых сексуальных мужчин на планете для меня!" – призналась опытная в амурных делах модель.
И вот, как сообщает сайт Life.ru, в апреле этого года между молодыми людьми проскочила искра и начался их бурный роман. Так как родной город Алексея – Санкт-Петербург, Алене приходится жить на два дома. Практически каждую неделю музыкант и бывшая звезда "Дома-2" ездят друг к другу, курсируя между городом на Неве и Москвой.
Отметим, что Алексей – завидный жених. В России он выступает перед многотысячными стадионами в качестве диджея. На Западе его знают как фронтмена популярного электронного проекта Zeskullz. За рубежом Косинус сотрудничает с тремя крупными музыкальными лейблами из Британии, Австралии и Голландии.
Косинус настолько вдохновлен Водонаевой, что вовсю делится совместными фото с ней в Instagram. "Любовь длиною в жизнь", – пишет о своей зазнобе музыкант. Источники из близкого окружения пары нашептали журналистам, что у Косинуса очень серьезные намерения.
Напомним, Алена была замужем один раз. С бывшим супругом, бизнесменом Алексеем Малакеевым, Водонаева узаконила отношения в 2009 году. Через год у пары родился сын Богдан, но чувства молодых людей это не спасло. В 2011 году пара рассталась.
По словам Алены, им с Алексеем удалось сохранить приятельские отношения. Бывшая звезда телестройки не препятствует общению сына с экс-супругом. Ребенок трепетно и уважительно относится к отцу и с нетерпением ждет встреч, которые, в силу плотного графика бизнесмена, случаются не так часто.
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