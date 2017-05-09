Бузову обругали за странное поздравление ветеранов

Бывшая ведущая шоу "Дом-2" опубликовала в Сети поздравления в честь Дня Победы. Ролик вызвал праведный гнев у интернет-пользователей – комментаторы набросились с критикой на певицу.

У пользователей социальной сети Instagram сформировалось необычное отношение к известной исполнительнице Ольги Бузовой. Часть комментаторов приходит в восторг от всех фотографий певицы, но у некоторых ее публикации вызывают только негативные эмоции.

Так, Бузову обругали даже за необычное поздравление ветеранов. "Праздник со слезами на глазах. Спасибо большое нашим дедам за мирное небо над головой. И за жизнь. Низкий поклон", – подписала она видеоролик.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Май 9 2017 в 1:57 PDT

"Ты вообще головой думаешь, когда на своем фоне накладываешь военную музыку и выставляешь это в сеть! Ты не выспалась совсем с утра?!" – критикует певицу один из пользователей. "Все таки Бузова тупая!" – опустился до оскорблений другой комментатор. "Какое дебильное видио ?! Вообще к чему снят этот ролик не понятно?! Оля, Оля, хватит уже быть такой нелепой, ну правда перебор уже", – высказался еще один критик.

Удивительно, но нашлись и те, кто поддержал певицу. "Оля, не надо обращать внимание на таких "людей". Бумеранг никто не отменял", – защищает Бузову пользователь сети. "У Ольги деды воевали! Семья пережила блокаду! О каком пиаре вы говорите! что бы у вас язык отсох!" – подлил масло в огонь другой комментатор.

Напомним, в начале мая Бузову раскритиковали за еще одну выходку. Как писали Dni.Ru, она вышла без верхней одежды на открытый балкон во время сильного снегопада.