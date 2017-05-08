Серов мешает 24-летней дочери

Певец рассказал, как куролесит его наследница. Оно мечтает о карьере на эстраде.

Певец Александр Серов был долгое время женат на мастере спорта по акробатической гимнастике Елене Стебеневой. После развода дочь Мишель осталась жить с ним. Но методы воспитания девушки у Серова строгие. Например, он запрещает ей гулять после одиннадцати часов вечера.

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"А что в этом аномального? – удивляется певец. – Это совершенно нормально. Зачем ей гулять после одиннадцати? Что делать? Разве нужно гулять до двух ночи, чтобы выйти замуж? У нее все идет своим чередом. Мы никого не подыскиваем. Как сложится, так сложится".

24-летняя Мишель закончила МГИМО. Сегодня она руководит маникюрным салоном и делает первые шаги на сцене. Пару лет назад Мишель выступала с отцом на "Новой волне", а сейчас планирует представить свою сольную песню. Впрочем, продвигать ее знаменитый отец не собирается.





"Она что-то там куролесит сама, записывает песни, но я в эти дела не лезу. Самое основное для нее сейчас – поступить в Гнесинку и получить второе высшее образование. Это будет самое надежное и лучшее, что она может сделать в данной ситуации. Потому что без учебы, болтаясь по улицам, ничего хорошего не выйдет. Сейчас, как мне кажется, вся молодежь ринулась учиться. И это очень правильно. Если люди начнут тянуться к знаниям, то станут на ноги. И к тридцати пяти годам превратятся в серьезных личностей. Я этого Мишель желаю!", – цитирует Серова газета "Зажигай!".

