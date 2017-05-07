Преснякова обругали за пляжное фото без трусов

Российский певец Владимир Пресняков устроил себе отпуск. Артист вместе с женой Натальей Подольской и маленьким сыном уехал в Израиль. Звездная семья решила поделится с поклонника фото, выложив их в Instagram. Однако один из снимков вызвал шквал негатива.

Супруги, восстанавливающие силы на израильском пляже, разрешили своему сыну бегать по побережью голышом. Этот факт и возмутил хейтеров. Снимок, который стал причиной раздора поклонников артистов, выложил сам Владимир Пресняков. На первом плане кадра младший Пресняков – Артемий полностью обнажен, отсутствуют даже плавки.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir) Май 5 2017 в 11:01 PDT

"Только русские туристы гоняют своих детей голыми по пляжу", – возмутился один из подписчиков (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.). "Что за советские пережитки? Дело только в том, что когда малышня бесштанная, песок порой попадает туда, куда не нужно, и появляются проблемы, с воспалением, например", – предупредили родителей юзеры. "Это ужасно выглядит... Когда ребенок без трусиков, надо надеть!" – потребовали фанаты.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir) Май 6 2017 в 11:00 PDT

Однако нашлись и те, кто встал на сторону родителей Артемия. "Почитала комментарии.... Какие люди бывают злые... Очнитесь Народ это же классно, это Ребеночек, в трусиках или без это маленькая крошка... Как у вас поворачитаются писать такие вещи??? Вы завидуете и не знаете как себя проявить?" – отметил поклонник Пресняковых.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir) Мар 2 2017 в 2:45 PST

А некоторые обратили внимание, что на фото попал и сам Владимир. Причем та его часть, что в кадре, тоже без одежды. "Папа тоже без штанцов за ребенком спрятался?" – пошутил один из комментаторов.



