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Шоу-бизнес

Гагарина объяснила фарс вокруг своей беременности

Полина Гагарина. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Полина Гагарина на протяжении нескольких месяцев скрывала свою беременность, при этом порой доходя до абсурда. Девушка появлялась на светских мероприятиях в одежде, демонстрирующей огромный живот, но на вопросы о скором прибавлении в семействе отвечать отказывалась. Только после рождения дочери певица объяснила свое поведение.
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"Хочу рассказать вам, почему я избегала публичности и не комментировала новости о своей беременности. Мне больше всего хотелось провести несколько важных для меня месяцев в тишине и спокойствии, потому что и я, и мой муж, и моя семья, считаем это очень личным делом, которое не стоит лишний раз афишировать", – начала свое повествование в Instagram Гагарина (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены – прим.ред.).

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 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

По словам певицы, во время прошлой беременности фотографии, на которых она по естественным причинам выглядит полнее, недобросовестные компании использовали в качестве рекламы средств для похудения. "Они обманывали не только меня, но и людей, которые верили этой "рекламе" чудодейственных средств, демонстрирующий меня якобы до и после их применения", – отметила Полина.

 В итоге девушка решила, что отмалчиваться гораздо спокойнее, чем "расти" у всех на глазах. При этом она отметила, что вовсе не отрицала свое положение, а просто старалась не комментировать и не реагировать на новости в СМИ. "Потому что знаю, что каждое мое слово – это повод получить еще десять в ответ. И не будет этому ни конца, ни края", – написала певица.

Между тем, в очень длинном посте Гагарина поделилась с подписчиками и своими страхами. "За время беременности я набрала много! Сколько? Я не знаю, так как не взвешивалась с января месяца! Почему? Я боялась! Боялась , что увижу ту же цифру, что и в первую свою беременность, а она была значительной", – разоткровенничалась артистка.

Сейчас дважды мама приводит себя в прежнюю форму и готовится приступить к работе. "Сижу на строжайшей диете и начинаю делать потихоньку упражнения и эффект очень даже) Так что концерты не за горами, а точнее уже на следующей неделе, возвращаемся потихоньку в "большой спорт", в работу, в съемки и интервью", – заключила Полина.

Напомним, популярная певица 26 апреля родила девочку. Звезда эстрады назвала малышку оригинально и по-западному – Мией. Отцом девочки является муж Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков. Мия стала вторым ребенком исполнительницы. У Полины подрастает сын Андрей от ее предыдущего брака с актером Петром Кисловым.

Автор: Алёна Нестерова7 мая 2017, 11:20
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