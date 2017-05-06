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Любовник выдал интимные подробности ночи с Пугачевой

Сергей Челобанов. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Keltik
Примадонна поставила Сергею Челобанову условие. И у музыканта были все шансы стать ее очередным мужем.
прочитано 3495 раз

Певец Сергей Челобанов познакомился с Аллой Пугачевой осенью 90-го года. В ту пору он только-только освободился из тюрьмы, много пил, был женат. Но все эти "отягчающие обстоятельства" не помешали Примадонне – она влюбилась в сладкоголосого блондина с периферии. И практически сразу оказалась с ним близка.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Вот как вспоминает ту памятную ночь знакомства сам Челобанов: "Помню, что проснулся я в одном ботинке на маленьком диванчике. На лице была помада. Но не уверен, что помада Аллы – там присутствовала еще одна женщина. Еще помню, что мы крепко выпили за знакомство. Началось же все с коньячка. Потом мы с Аллой интимно танцевали, чуть ближе, чем положено, прижимаясь друг к другу".

По словам Челобанова, изначально он думал только о  творческом сотрудничестве с Пугачевой. "Не было любви, она просто предложила поработать, услышав мой музыкальный материал. Но как-то постепенно, незаметно ни для меня, ни для нее, жизнь нас уложила в кроватки".

Пугачева, как оказалось, платила Челобанову по 500-600 долларов за концерт, подбирала ему одежду, подарила трехкомнатную квартиру в Москве. Причем, как вспоминает Сергей, его тогдашняя жена знала про связь с Примадонной, но против не была. Мол, они поделили одного мужика. "Алла звонила ей и говорила: "Не волнуйся, он со мной на гастролях, все хорошо", – рассказал музыкант.

По признанию Сергея, у него были все шансы стать очередным мужем Алла Борисовны. "Я уже и не вспомню, где сделал ей предложение – на банкете или в постели. Предложил, но не женился. Она мне сказала, мол, сначала вылечись от "пристрастия", а там посмотрим, помогала мне лечиться, возила к гипнотизером разным. Но те сказали, что я не внушаемый", – признался Челобанов в интервью Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион" на канале НТВ.

Автор: Иван Губкин6 мая 2017, 21:54
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