Заявление Бузовой вызвало переполох

Ольга Бузова призналась, что ей все больше нравится быть одной и что ей от этого даже страшно. Заявление ведущей скандально известного телепроекта "Дом-2" вызвало переполох среди ее поклонников.

Ольга Бузова нашла лазейку в своем излишне плотном графике. Телеведущая, дизайнер, актриса, модель и новоиспеченная певица прихватила подругу и отправилась с ней на отдых в одно из престижных курортных мест (фанаты подозревают, что в Грецию).

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга поделилась с подписчиками фотографиями с райского отдыха. В подписи к одной из них Бузова сделала неожиданное заявление. По словам брюнетки, после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым ей все больше нравится быть одной. Ведь теперь Ольга может сама себе все позволить.

"Чем дольше я нахожусь одна, тем больше мне начинает это нравится...даже как-то страшно...я слишком самодостаточная...я все могу делать сама, даже поменять зимнюю резину😂 мне не надо ни перед кем отчитываться, я все могу себе сама купить и организовать 🙈💪🏻💪🏻💪🏻 И могу наконец наслаждаться тем, что именно мне приносит удовольствие 🤗🤗🤗 ни в этом ли кайф? 😜💃🏻👏🏻 #мояжизнь всем добра 💋" – написала Бузова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Май 4 2017 в 11:19 PDT

Заявление телеведущей вызвало переполох среди ее фанатов. Те начали обсуждать личную жизнь Ольги, утверждать, что ей нужно было не "бегать по съемкам", а рожать детей, ведь тогда, возможно, и муж бы от нее не ушел. Другие поддержали Ольгу и выразили уверенность, что совсем скоро она обязательно встретит новую "настоящую" любовь. В итоге, подписчики с диаметрально разными точками зрения столкнулись.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Май 4 2017 в 11:02 PDT

"знаете, я думаю, что эти курицы кудахтают изза того, что им завидно. у всех дети есть", "а я считаю, что человеку действительно хорошо, и хорошо ХОРОШЕМУ человеку, то он рад поделиться своим позитивом со всем миром!!!! Потому что ХОРОШИЕ люди искренне верят, что и остальные вокруг порадуются их счастью))))", "Иногда лучше самой чем с козлом мужиком ))", "с годами мы не молодеем! Да с детьми тяжело, но потом это все воздаться!!!", "А вы хотите , чтобы она была уже не одна и с детьми. Как раз это и не правильно. Все она успеет", "Оля если бы тебе реально было хорошо то ты бы в каждом посте не писала бы как тебе хорошо одной", – прокомментировали признание Бузовой пользователи сети.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Авг 17 2016 в 9:34 PDT

Напомним, Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова официально оформили развод в самом конце 2016 года. Что именно стало причиной развода, точно неизвестно. Есть множество версий, однако в многочисленных интервью Бузова их никак не комментировала, а лишь намекала на некое "предательство". Отметим, что пока Ольга наслаждается (или нет) одиночеством, ее экс-супруг счастлив в отношениях с моделью Анастасией Костенко.