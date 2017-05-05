Анисину поздравляют с третьим ребенком Варнаву наказали за песню о Путине Заявление Бузовой вызвало переполох Королева осталась без волос Дом-2

Выбор читателей

Бесстыдное видео рукоблудия Даны Борисовой
Народ не узнал Кабаеву в рваных джинсах
Звезда "Дома-2" убита горем из-за смерти Урганта
Друзья оскорбили и предали Киркорова перед юбилеем
Бузова публично схватилась за округлившийся живот
У Даны Борисовой случился сердечный приступ
партнеры
Пятница 5 мая
Лента новостей
13:24
Иностранные оркестры пройдут в колоннах "Бессмертного полка"
13:22
В России хотят ввести новый ЕГЭ
13:11
Сколько стоит безопасность пассажиров
12:44
Москвичку избили в туалете за отказ от секса
12:20
Как получить кешбэк от покупок
12:05
Поминки в Подмосковье закончились дракой и стрельбой
11:59
Нейросети помогут отпраздновать День Победы
11:57
В квартире пенсионера под Петербургом нашли центнер тротила
11:43
Таджикистан объяснил "бунт" против "Бессмертного полка"
11:38
В Москве нашли самые популярные места неправильной парковки
11:30
Интимные подробности жизни ангарского маньяка
11:17
Именитого спортсмена жестоко избили в центре Москвы
10:27
Ампулы с битым стеклом попали в российские больницы
10:15
Огненный апокалипсис парализовал центр Москвы
10:12
Лидер сборной России сбежал в США
10:03
Главные события Москвы с 5 по 11 мая
09:49
Обиженная Клинтон плетет заговор против Трампа
09:43
Заболевшая раком из-за Johnson & Johnson отсудила $110 млн
09:35
Водитель маршрутки играл в нарды за рулем (видео)
09:10
Ученые доказали пользу мата
09:07
Знаменитые мамочки показали свои прелести
09:02
Чего ждать от российских хоккеистов на ЧМ-2017
08:46
В Петербурге нашли труп инкассатора
08:44
Путина просят избавиться от лишних пенсионеров
08:36
Названа дата премьеры нового "Гарри Поттера"
08:15
Москва отреагировала на панику Вашингтона
08:07
Лекарства по рецепту хотят сделать бесплатными
07:56
В Москве налетчики в масках ограбили автосервис
22:02
Зейналова родит Евстигнееву дочь
22:00
Красотка из "Дома-2" оголила грудь после операции
21:58
Раскрыто новое место жительства Павла Дурова
21:56
Испытание гигантской мышеловки запечатлели на видео
21:39
Газировка ежегодно убивает десятки тысяч человек
21:25
Путин предупредил губернаторов цитатой Ленина
21:02
Альфонс-прокурор украл у любовницы аквариум с черепахой
20:53
Коммунисты проиграли борьбу за юго-восток столицы
20:42
Путин сделал заявление по сносу хрущевок в Москве
20:28
Как украинцы ездят в "агрессивную" Россию на заработки
20:23
Роскошное тело Пьехи поражает воображение
20:21
Экс-мэр Саратова скончался за рулем автомобиля
19:52
Почему Толкалину замуж не берут
19:39
Подробности нападения на дочь Захаровой в Крыму
19:37
Фетисов скончался на 65-м году жизни
19:17
Гаджеты тормозят развитие речи у детей
19:00
Что стало с Закошанским после закрытия "Говорим и показываем"
18:58
В ДТП с машиной полиции пострадали четыре человека
18:54
От Михалкова требуют вырезать кадры с Машковым
18:40
В Подмосковье рабочего насмерть завалило листами профнастила
18:32
Из окна общежития в центре Москвы выпала студентка
18:14
Дочь Захаровой госпитализирована после нападения собаки
18:06
Сын Порошенко оголился перед мальчиками
17:56
Российские ученые изобрели убийцу герпеса
17:54
Поддержка Путина достигла беспрецедентного уровня
17:48
Движение Моссовет готовит митинг за снос хрущевок
17:46
Из-за Самойловой "Евровидению" грозит чудовищный иск
17:34
За что Навальный любит Грефа
17:33
Ольга Орлова показала новорожденного сына
17:28
Названы имена погибших при крушении вертолета в Башкирии
17:27
Навальный попался на лжи про Развозжаева
17:23
Ле Пен забросали яйцами
17:22
Португалец покорил волну со скрипкой в руках (видео)
17:22
Непомерное богатство Киркорова и Лепса возмутило Лозу
16:55
ОНФ контролирует исполнение поручений президента
16:54
Пелагея после родов перестала следить за собой
16:54
Российские бомбардировщики перепугали США
16:39
Диетологи раскрыли секрет идеального завтрака
16:37
Художник Павленский получил политическое убежище во Франции
16:28
Джигурда и Анисина отмечают важную дату
16:28
Путин расспросил Собянина о танцах
16:26
Москвич выбросил собаку с 16-го этажа назло матери
16:21
Определено идеальное количество секс-партнеров
16:07
Барановская сбежала вместе с младшим сыном
15:56
В Москве объявлен желтый уровень опасности
15:52
Сын актрисы Мельниковой привел в восторг своим видом
15:49
Сколько россияне потратят на отпуск
15:38
Россиянам запретили вешать георгиевские ленты на авто
15:34
В выходные Москву завалит снегом
15:25
Михалкова ужаснула изменившимся лицом
15:23
Россия поставила США мат в Арктике
15:21
Война стратегий или война за стратегию?
15:11
Топ-10 городов для туристов-веганов
15:05
Семь фактов о новом iPhone
14:59
Путин отверг наглые обвинения Эрдогана
14:57
Муж Елизаветы II отказался выходить в свет
14:54
К маю все подтягиваются
14:51
Лавров посмеялся над финскими журналистами (видео)
14:36
Президент поручил сделать переселение из ветхого жилья постоянным
14:24
Варнава сильно постарела из-за врачебной ошибки
14:21
Раскрыт секрет сарафанного радио
14:20
Лариса Вербицкая сдалась после долгой борьбы
14:19
В Кремле Путин открыл памятник князю Сергею Александровичу
14:06
Министр приковылял на костылях к Путину
13:55
Украина жаждет смерти Януковича за решеткой
13:54
Девятиэтажки снесут по просьбам москвичей
13:39
Почему Трамп и Путин "забыли" об Украине
13:36
Убившая восемь детей женщина избежала тюрьмы
13:34
Ученые обнаружили гены "матерщинника"
13:33
Друзья высмеяли 67-летнего актера "Ширли-мырли" за брак с молодой
13:32
Бородина защитила Бузову от звезд "Дома-2"
13:27
В Москве открылась "уЛИЦА" Вениамина Голубицкого
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Подробности нападения на дочь Захаровой в Крыму
У Даны Борисовой случился сердечный приступ
Как российских туристов унижают в Турции
Кабаева в прозрачном платье похулиганила после шоу
Путина просят избавиться от лишних пенсионеров
Анисину поздравляют с третьим ребенком
Шоу-бизнес

Заявление Бузовой вызвало переполох

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Ольга Бузова призналась, что ей все больше нравится быть одной и что ей от этого даже страшно. Заявление ведущей скандально известного телепроекта "Дом-2" вызвало переполох среди ее поклонников.
прочитано 4164 раза

Ольга Бузова нашла лазейку в своем излишне плотном графике. Телеведущая, дизайнер, актриса, модель и новоиспеченная певица прихватила подругу и отправилась с ней на отдых в одно из престижных курортных мест (фанаты подозревают, что в Грецию).

ПО ТЕМЕ

Бородина защитила Бузову от звезд "Дома-2"

Бузову осудили за странную связь с Биланом

Звезды "Дома-2" подрались на свадьбе из-за Бузовой

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга поделилась с подписчиками фотографиями с райского отдыха. В подписи к одной из них Бузова сделала неожиданное заявление. По словам брюнетки, после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым ей все больше нравится быть одной. Ведь теперь Ольга может сама себе все позволить.

"Чем дольше я нахожусь одна, тем больше мне начинает это нравится...даже как-то страшно...я слишком самодостаточная...я все могу делать сама, даже поменять зимнюю резину😂 мне не надо ни перед кем отчитываться, я все могу себе сама купить и организовать 🙈💪🏻💪🏻💪🏻 И могу наконец наслаждаться тем, что именно мне приносит удовольствие 🤗🤗🤗 ни в этом ли кайф? 😜💃🏻👏🏻 #мояжизнь всем добра 💋" – написала Бузова.

Заявление телеведущей вызвало переполох среди ее фанатов. Те начали обсуждать личную жизнь Ольги, утверждать, что ей нужно было не "бегать по съемкам", а рожать детей, ведь тогда, возможно, и муж бы от нее не ушел. Другие поддержали Ольгу и выразили уверенность, что совсем скоро она обязательно встретит новую "настоящую" любовь. В итоге, подписчики с диаметрально разными точками зрения столкнулись.

"знаете, я думаю, что эти курицы кудахтают изза того, что им завидно. у всех дети есть", "а я считаю, что человеку действительно хорошо, и хорошо ХОРОШЕМУ человеку, то он рад поделиться своим позитивом со всем миром!!!! Потому что ХОРОШИЕ люди искренне верят, что и остальные вокруг порадуются их счастью))))", "Иногда лучше самой чем с козлом мужиком ))", "с годами мы не молодеем! Да с детьми тяжело, но потом это все воздаться!!!", "А вы хотите , чтобы она была уже не одна и с детьми. Как раз это и не правильно. Все она успеет", "Оля если бы тебе реально было хорошо то ты бы в каждом посте не писала бы как тебе хорошо одной", – прокомментировали признание Бузовой пользователи сети.

Напомним, Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова официально оформили развод в самом конце 2016 года. Что именно стало причиной развода, точно неизвестно. Есть множество версий, однако в многочисленных интервью Бузова их никак не комментировала, а лишь намекала на некое "предательство". Отметим, что пока Ольга наслаждается (или нет) одиночеством, ее экс-супруг счастлив в отношениях с моделью Анастасией Костенко.

5 мая 2017, 10:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова сверкнула грудью в ресторане

567

комментарии

Политика

Обиженная Клинтон плетет заговор против Трампа
Путин предупредил губернаторов цитатой Ленина
За что Навальный любит Грефа
Ле Пен забросали яйцами

Шоу-бизнес

Хилькевич в рванине перепутали с бомжом
Друг Борисовой: Дану выгодно выставлять наркоманкой
Семенович с жуткими руками сравнили с дояркой
Садальский публично оскорбил Максакову

Проишествия

Именитого спортсмена жестоко избили в центре Москвы
Альфонс-прокурор украл у любовницы аквариум с черепахой
Огненный апокалипсис парализовал центр Москвы
Фетисов скончался на 65-м году жизни

Lifestyle

От Михалкова требуют вырезать кадры с Машковым
Чичерина и Галанин перепели "Темную ночь" ко Дню Победы
Ядерная кнопка агрессора Трампа перепугала Кинга
Джонни Деппа поймали на жульничестве во время съемок
Шоу-бизнес

Варнава сильно постарела из-за врачебной ошибки

Звезда Comedy Woman пожаловалась на медиков
Шоу-бизнес

Звезда фильма "Сумерки" объявила о беременности

Радостной новостью известная актриса поделилась в соцсети
Экономика

Путина просят избавиться от лишних пенсионеров

Центр стратегических разработок подготовил новый план начисления соцвыплат
Шоу-бизнес

Анисину поздравляют с третьим ребенком

Прославленная фигуристка тщательно скрывает свое положение

Гороскоп

Зейналова родит Евстигнееву дочь
Бизнес-гороскоп на май
Гороскоп здоровья на май
Любовный гороскоп на май

Фоторепортажи

Знаменитые мамочки показали свои прелести
Муж Елизаветы II отказался выходить в свет
Роскошное тело Пьехи поражает воображение
Кто заставит "Евровидение" забыть о бородатой Кончите

Спорт

Тутберидзе обидно из-за выходки Липницкой
Лидер сборной России сбежал в США
Чего ждать от российских хоккеистов на ЧМ-2017
Украинский футболист забил самый абсурдный автогол (видео)

Регионы

Кадыров получил тяжелую травму
Прокуратура оценит выступление акробатов в храме (видео)
Челябинский школьник избил одноклассника живым ежом
Урал терроризируют ядовитые черные змеи (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru