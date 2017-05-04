Пелагея после родов перестала следить за собой

Популярная певица и бывшая наставница шоу "Голос" Пелагея вышла в свет без макияжа. Изучив фото артистки и ее мужа Ивана Телегина, пользователи Сети пришли к выводу, что новоиспеченная мать перестала следить за собой.

Поклонники неустанно наблюдают за недавно родившей певицей Пелагеей. Стоит ей выйти в свет, как фотографии исполнительницы тиражируются по интернету, а комментаторы обсуждают ее внешний вид.

Оставив ненадолго дочку дома, Пелагея и ее супруг сходили на популярнейшее нынче развлечение – квест. Для такого досуга певица оделась неформально – в белый топ и рубашку – и краситься не стала. Без макияжа звезду даже самые преданные поклонники признали не сразу.

Вероятно, артистка и не планировала в этот вечер позировать для кого-то. Но снимок пары и их друзей все же просочился в интернет. Одни диванные эксперты постановили, что без сценического боевого раскраса 30-летняя Пелагея выглядит лет на десять моложе. Другие комментаторы, напротив, недовольны таким "неряшливым", на их взгляд, слишком простым видом.

Публикация от фан-страничка создана:11.10.15 (@polya_polina_dima) Май 4 2017 в 4:44 PDT

Некоторые фанаты звезды скучают по ее элегантным нарядам, в которых она блистала на шоу "Голос". Пелагее уже удалось заметно похудеть после родов, теперь дело за малым – вернуть утраченный лоск.

Напомним, в конце января Пелагея подарила своему мужу, хоккеисту Ивану Телегину, дочку, которую назвали Таисией. Примечательно, что останавливаться на достигнутом певица не собирается. Исполнительница недавно выразила в соцсетях надежду, что скоро вновь окажется в роддоме.

Пелагея с удовольствием рассказывает о своей малышке. "Я ленивая мать. До последнего не гуляла с дочерью по два часа, как полагается, – призналасьа как-то раз в интервью артистка. – Другие матери выставляют коляску на балкон, но у меня нет балкона, к сожалению. Я сплю плохо, мало – по два часа. Практически стоя могу, ведь няни у нас нет".

Публикация от фан-страничка создана:11.10.15 (@polya_polina_dima) Янв 20 2017 в 6:57 PST

Как писали Dni.Ru, свадьбу Иван Телегин и Пелагея Ханова сыграли 16 июня 2016 года в Москве. Зарегистрировали отношения влюбленные в Кутузовском ЗАГСе, после чего отправились в ресторан на Рублевке, где и состоялся банкет. На торжестве присутствовали лишь родители и самые близкие друзья.