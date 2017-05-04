Пелагея после родов перестала следить за собой
Поклонники неустанно наблюдают за недавно родившей певицей Пелагеей. Стоит ей выйти в свет, как фотографии исполнительницы тиражируются по интернету, а комментаторы обсуждают ее внешний вид.
Оставив ненадолго дочку дома, Пелагея и ее супруг сходили на популярнейшее нынче развлечение – квест. Для такого досуга певица оделась неформально – в белый топ и рубашку – и краситься не стала. Без макияжа звезду даже самые преданные поклонники признали не сразу.
Вероятно, артистка и не планировала в этот вечер позировать для кого-то. Но снимок пары и их друзей все же просочился в интернет. Одни диванные эксперты постановили, что без сценического боевого раскраса 30-летняя Пелагея выглядит лет на десять моложе. Другие комментаторы, напротив, недовольны таким "неряшливым", на их взгляд, слишком простым видом.
Некоторые фанаты звезды скучают по ее элегантным нарядам, в которых она блистала на шоу "Голос". Пелагее уже удалось заметно похудеть после родов, теперь дело за малым – вернуть утраченный лоск.
Напомним, в конце января Пелагея подарила своему мужу, хоккеисту Ивану Телегину, дочку, которую назвали Таисией. Примечательно, что останавливаться на достигнутом певица не собирается. Исполнительница недавно выразила в соцсетях надежду, что скоро вновь окажется в роддоме.
Пелагея с удовольствием рассказывает о своей малышке. "Я ленивая мать. До последнего не гуляла с дочерью по два часа, как полагается, – призналасьа как-то раз в интервью артистка. – Другие матери выставляют коляску на балкон, но у меня нет балкона, к сожалению. Я сплю плохо, мало – по два часа. Практически стоя могу, ведь няни у нас нет".
Как писали Dni.Ru, свадьбу Иван Телегин и Пелагея Ханова сыграли 16 июня 2016 года в Москве. Зарегистрировали отношения влюбленные в Кутузовском ЗАГСе, после чего отправились в ресторан на Рублевке, где и состоялся банкет. На торжестве присутствовали лишь родители и самые близкие друзья.
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