Родившая Пелагея появилась на публике в прозрачном платье

Популярная певица Пелагея впервые после родов появилась на публике. Исполнительница приняла участие в юбилейном концерте Николая Расторгуева.

Для выхода в свет певица выбрала длинное полупрозрачное платье с цветочным принтом. В таком наряде молодая мама выглядела превосходно. За месяц, что прошел после родов, она успела привести себя в форму. Оценить фигуру Пелагеи смогли сотни тысяч россиян, так как концерт в честь 60-летия Николая Расторгуева транслировал "Первый канал".

Это выступление стало для исполнительницы первым после декретного отпуска. Певица всю беременность скрывалась от посторонних глаз. "Я сегодня первый раз вышла из дома", – призналась Пелагея, появившись на сцене.





Как писали Dni.Ru, в конце января Пелагея впервые стала мамой. Певица подарила хоккеисту Ивану Телегину дочку, которую назвали Таисией. О радостном событии стало известно во время Матча звезд Континентальной хоккейной лиги, когда спортсмену вручили неваляшку.

Свадьбу Иван и Пелагея сыграли 16 июня 2016 года. Влюбленные зарегистрировали отношения в Кутузовском ЗАГСе Москвы, а затем отправились на банкет в один из ресторанов на Рублевке. На торжестве присутствовали лишь родители и самые близкие друзья.