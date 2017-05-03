Водонаева спала с женщинами

Бывшая звезда "Дома-2" Алена Водонаева продолжает эпатировать публику откровениями о сексе. На этот раз она сообщила, что спала с женщинами и записалась на курсы минета.

У модели и телеведущей масса поклонников. Пока полноватые женщины в интернете закидывают Водонаеву тухлыми яйцами за то, что она поносит их за лишний вес, стройные красотки буквально боготворят Алену.

Многим нравится, что экс-звезда "Дома-2" не стесняется говорить на очень личные темы вроде гомосексуального опыта или оральных ласк. Пользователи Сети буквально закидали Водонаеву вопросами сексуального характера во время прямого эфира на сайте Life.ru. Став секс-колумнистом этого издания, модель записалась на курсы минета, чтобы досконально изучить матчасть.

Во время общения с народом Алена призналась, что спала с представительницами прекрасного пола. "У меня два раза был секс с женщинами. Один раз это была моя подруга. И нам было по 17 лет. Мне не понравилось, – честно призналась Водонаева. – Это был не секс, а какая-то фигня. Мы посмотрели, как это выглядит в лесбийском порно, сделали так же и ничего не поняли. Она тоже не лесби вообще".

Затем повзрослевшей Алене попалась опытная дама. "Один раз был секс с настоящей лесбиянкой. Уууух она меня! Но я люблю мужчин. Наверное, из меня получилась бы очень плохая лесбиянка. Я консерватор", – не оставила надежд свом гомосексуальным поклонницам раскрепощенная Водонаева.

К слову, ранее эпатажная модель и журналист написала статью с громким названием "После шести можно только сосать!" Модель предупредила, что ее критика не касается людей, имеющих проблемы с лишним весом по состоянию здоровья. Всем остальным "пышечкам" досталось от пухлогубой красотки по самое не хочу. Алена утверждает, что ей неприятно даже просто находиться в одном помещении с полными.

"С толстяком я еду в лифте, лечу в самолете, захожу в одну воду, когда я на море, – и это неприятно. Вот правда, я, например, даже плавать не пойду, если в воде или в бассейне очень большой человек. Я дождусь, когда он выйдет. И пусть я тот самый фэтшеймер, как говорит автор, но я считаю, что стыдно должно быть в наш век информации, с нашими возможностями, знаниями и выбором быть человеком с лишним весом", – считает модель.

Затем она дала женщинам несколько ценных советов. "Тезисно: двигайся медленно, ешь аккуратно, не пукай, ухаживай за телом и за пространством, в котором ты находишься, носи красивое белье, вкусно пахни, говори тихо. А лучше вообще ничего ему не говори, просто люби его и соси. От этого, во всяком случае, точно не поправишься", – поучает свою интернет-аудиторию опытная Водонаева.

