45-летнюю Кудрявцеву сняли с округлившимся животом
По информации отечественных СМИ, знаменитая блондинка Лера Кудрявцева, возможно, скоро во второй раз станет мамой. Слухи о беременности ведущей шоу "Секрет на миллион" ходят уже не первый месяц, и красавица не спешит их опровергать.
Как сообщает телеканал "МИР 24" (видео смотреть здесь), супруга питерского хоккеиста Игоря Макарова надевает платья свободного кроя и на многих снимках прикрывает живот рукой или сумкой.
Так, на шоу Филиппа Киркорова Лера выбрала черное короткое платье и пальто свободного кроя. Фотографы "поймали" Кудрявцеву в холле Кремлевского дворца и многие поклонники заметили на снимках округлившийся живот звезды.
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