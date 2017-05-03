45-летнюю Кудрявцеву сняли с округлившимся животом

Популярную телеведущую Леру Кудрявцеву папарацци сфотографировали с округлившимся животом. Репортеры решили, что 45-летняя телезвезда в положении.

По информации отечественных СМИ, знаменитая блондинка Лера Кудрявцева, возможно, скоро во второй раз станет мамой. Слухи о беременности ведущей шоу "Секрет на миллион" ходят уже не первый месяц, и красавица не спешит их опровергать.

Как сообщает телеканал "МИР 24" (видео смотреть здесь), супруга питерского хоккеиста Игоря Макарова надевает платья свободного кроя и на многих снимках прикрывает живот рукой или сумкой.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Апр 29 2017 в 7:57 PDT

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Апр 25 2017 в 6:01 PDT

Так, на шоу Филиппа Киркорова Лера выбрала черное короткое платье и пальто свободного кроя. Фотографы "поймали" Кудрявцеву в холле Кремлевского дворца и многие поклонники заметили на снимках округлившийся живот звезды.

Для Игоря Макарова это будет первый ребенок. У Кудрявцевой есть взрослый сын Жан от предыдущих отношений. У супругов 16-летняя разница в возрасте, но это не стало преградой для их отношений.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Июл 5 2016 в 9:43 PDT

"У меня с мужем разница в 16 лет. И я считаю, что это самое лучшее, что может быть. Мне кажется, в отношениях все индивидуально. Не понимаю, почему тема неравных браков так муссируется в последнее время. Есть много пар, где муж и жена – ровесники, но при этом они расходятся через год или два. Возраст не играет никакой роли. Главное, чтобы люди подходили друг другу и любили!" – заявила как-то раз в интервью Кудрявцева.