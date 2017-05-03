Стоцкая объяснила поразительное сходство сына с Киркоровым

Певица прокомментировала расследование журналистов о ее связи с поп-королем. Она смеется над всеми сплетнями.

Сыну певицы Анастасии Стоцкой в июле исполнится шесть лет. Поклонники давно заметили, что Саша – копия Филиппа Киркорова. Похож он и на сына поп-короля Мартина. Общественность терялась в догадках. Сплетники жужжали, что-де Настя вполне могла согрешить с Филей. А журналисты стали проводить расследования и анализировать.

Певица говорит, что посмеялась вместе с мужем над этой нелепой историей: "А как нужно было отнестись? Малыши действительно похожи: темненькие волосики, глазки, маленькие носики. Думаю, что со временем детки изменятся и сходство уйдет…"

По словам Стоцкой, муж давно привык, что имя Насти окружено мифами, байками и сплетнями. "Человек понимает прекрасно, что я – артистка и поэтому существует такое внимание к моей персоне, – уверяет Анастасия. – Сколько раз просила его сфотографироваться вместе со мной на обложку, пройтись по красной дорожке, дать интервью. Но Сергей совершенно из другой сферы деятельности, занимается бизнесом – быть в лучах славы жены ему искренне чуждо и неинтересно. Серьезный, скромный мужчина. В нашей семье одной звезды хватает, как он говорит".



❤️���� #2015 Публикация от Anastasia (@100tskaya) Фев 1 2017 в 1:29 PST

Публикация от Алла-Виктория Киркорова (@allavictoriyakirkorova) Фев 13 2017 в 1:49 PST

Рассказала певица и о дружбе с поп-королем. "Детки наши общаются на общих праздниках. С Филиппом мы дружим, я люблю его как родного человека, друга, учителя, который в меня поверил, помог раскрыть потенциал не только на театральной сцене, но и на эстраде, в кино. Я ведь никогда не мечтала быть певицей. А раз предложил сам Филипп Киркоров попробовать себя на этом поприще – разве можно было отказаться? Так, после завершения мюзикла "Чикаго" мы поехали на "Новую волну", я там завоевала Гран-при, а дальше все закрутилось-завертелось. Песни, клипы, гастроли, съемки…" – цитирует Стоцкую журнал "Телепрограмма".