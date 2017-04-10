У беременной Стоцкой истерика из-за разлада в семье

У беременной Анастасии Стоцкой буквально истерика из-за разлада в семье, который упорно пытаются внести недоброжелатели. Популярная певица написала очень эмоциональное обращение к подписчикам своей страницы в Instagram.

Совсем скоро популярная исполнительница Анастасия Стоцкая родит второго ребенка. Пока же артистка воспитывает пятилетнего сына Александра, практически не выходит в свет, но снимается в фотосессиях, тщательно следит за собой (к примеру, сменила цвет волос), в общем, наслаждается всеми прелестями своего положения.

Однако не все так радужно, как казалось представителям СМИ. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица обратилась к многочисленным подписчикам с требованием перестать вносить разлад в ее семью. Оказалось, систематически кто-то пытается навредить благополучию Анастасии.

"Так-с, накипело... Оказывается, некая "птичка на хвостике" из тех ребят, кто на меня подписан, периодически доносит моему мужу👨🏻, в какую позу и как я встала, выражая это в своем гадком и извращенном ключе", – сообщила разгневанная Стоцкая в подписи к фотографии, на которой запечатлена в черном ажурном платье и с черными же крыльями за спиной.

"Хочу обратиться ко всем сомнительным личностям: отписаться, не писать гадкие комментарии и не пытаться внести разлад в мою семью!👊 Потому что это сделать невозможно!!!👪🐣" – заявила певица в ответ на все козни недоброжелателей. Далее Стоцкая попросила не видеть никакого символизма в том, что она приняла участие в подобной фотосессии.

Публикация от Anastasia (@100tskaya) Апр 9 2017 в 2:11 PDT

Затем Анастасия предложила подписчикам весь негатив "сливать" не в ее аккаунт, а другими способами. "Если вам плохо, больно и тяжело – сходите к психиатру или прооритесь в лесу. Но не надо мне, беременной женщине, маме, давать наставления и пытаться поссорить с моей семьей, рассказывая, какая я плохая или хорошая, как держать или не держать живот, в какой цвет красить волосы и т.д. 🙏Мы сами разберемся – люди взрослые. У нас все прекрасно. В конце концов, разбирайтесь в своих семьях!!!🤘🏻💋ЦАВТ ТАНЕМ🙏🏻❤" – завершила свою речь Стоцкая.