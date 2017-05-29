Водонаева пошла на жертвы ради сына

Экс-участница "Дома-2" вынуждена была отказаться от вечеринки после премии RU.TV. Сын попросил ее остаться дома вместе с ним, и звезда не смогла отказать ребенку.

"Причина, по которой я не осталась на вечеринке – на двух последних фотографиях. Уехала, чтоб уложить кота спать, кое-что сделать вместе для выпускного в садике (всем детям и их родителям дали задания) и планировала вернуться обратно. В итоге: Мамочка, ну останься дома. Выбор мамочки в данном вопросе очевиден", – поделилась с подписчиками Водонаева.

Звезда также сообщила, что отлично провела время дома, вместе с сыном Богданом: "Но мы и дома классно повеселились. Выполнили задание и мысленно поддерживали Алекса Малиновского, который презентовал на афтепати новую песню. О песне чуть позже. Вас ждет сюрприз. А еще благодарю всех за комплименты".

Стоит отметить, что Водонаева является завсегдатаем светских тусовок и объектом обсуждения, как поклонников, так и недоброжелателей. Ее неоднократно обвиняли в том, что она мало времени проводит с ребенком.

Телезвезда не раз подвергалась нападкам и за свой внешний вид, который подписчики порой находят чрезмерно откровенным и неуместным для статуса матери.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Май 27 2017 в 10:56 PDT

Напомним, с бывшим мужем, бизнесменом Алексеем Малакеевым, Водонаева узаконила отношения в 2009 году. Через год у пары родился сын Богдан, но чувства молодых людей это не спасло. В 2011 году пара рассталась. По словам Алены, им с Алексеем удалось сохранить приятельские отношения. Бывшая звезда телестройки не препятствует общению сына с экс-супругом. Ребенок трепетно и уважительно относится к отцу и с нетерпением ждет встреч, которые, в силу плотного графика бизнесмена, случаются не так часто.