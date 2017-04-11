Беременная звезда "Дома-2" объявила дату свадьбы

Беременная звезда "Дома-2" Тата Абрамсон объявила дату своей свадьбы с Валерием Блюменкранцем. Одна из самых красивых пар телестройки любви совсем скоро свяжет себя узами брака.

По слухам, многих близких Таты напрягало, что ее первенец появится на свет вне брака. Однако влюбленная красотка долгое время не придавала этому значения, относясь к походу в ЗАГС как к чистой формальности. И только сейчас, находясь на сносях, Абрамсон все же прислушалась к маме.

Эффектная блондинка уговорила своего избранника, звезду "Дома-2" Валерия Блюменкранца, пожениться. Будущие супруги уже даже с датой свадьбы определились, о чем радостно сообщила Тата в Instagram.

"Наконец-то мы сделали все документы 👍 все получили, все перевели на русский и подали заявление в загс, – похвасталась будущая мать, которая успеет выйти замуж до родов. – Наша свадьба состоится 25-ого апреля ❤ 3-мая это по эфирам".

Абрамсон не стала скрывать от поклонников, кого ждет – мальчика или девочку. Они давно уже в курсе, кто родится. "Сегодня самый лучший день в нашей жизни 🙈 Мы узнали пол малыша и видели на🤰 УЗИ, как она двигается и поднимает ручки 😢😢😢 я так плакала, когда увидела, как она подняла ручки и трогала ушко с носиком 🙈 я так хотела девочку ❤❤❤ но думала, что у меня в животике мальчик, а тут маленькая бубачка девочка ❤", – призналась не так давно в соцсетях звезда телестройки.

Публикация от Tata Abramson (@_tatia_tatia_) Мар 2 2017 в 4:08 PST

Она уже активно скупает детские наряды нежно-розового цвета и демонстрирует обновки в микроблоге. "Купила первое боди с имитацией платья для своей маленькой бубачки. Оно такое красивое 😍 еще к нему в комплекте есть шапочка 💗", – не нарадуется Тата.

Совсем скоро нас ждёт праздник любви����❤ Публикация от Валерий Блюменкранц (@blumenkranz89) Мар 30 2017 в 4:20 PDT

К слову, ранее Абрамсон призналась, что очень страдала от токсикоза. "У меня он был очень долго, причем рвотный, раз 6-7 в день:( начинаясь с утра от зубной пасты и всех запахов 😢, а покинул лишь месяц назад. Как прошел токсикоз, я сразу стала лучше выглядеть и мне захотелось жить ❤", – сообщила избранница Блюменкранца.