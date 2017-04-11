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Беременная звезда "Дома-2" объявила дату свадьбы

Тата Абрамсон. Фото: instagram.com/_tatia_tatia_
Беременная звезда "Дома-2" Тата Абрамсон объявила дату своей свадьбы с Валерием Блюменкранцем. Одна из самых красивых пар телестройки любви совсем скоро свяжет себя узами брака.
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По слухам, многих близких Таты напрягало, что ее первенец появится на свет вне брака. Однако влюбленная красотка долгое время не придавала этому значения, относясь к походу в ЗАГС как к чистой формальности. И только сейчас, находясь на сносях, Абрамсон все же прислушалась к маме.

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Эффектная блондинка уговорила своего избранника, звезду "Дома-2" Валерия Блюменкранца, пожениться. Будущие супруги уже даже с датой свадьбы определились, о чем радостно сообщила Тата в Instagram.

"Наконец-то мы сделали все документы 👍 все получили, все перевели на русский и подали заявление в загс, – похвасталась будущая мать, которая успеет выйти замуж до родов. – Наша свадьба состоится 25-ого апреля ❤ 3-мая это по эфирам".

Абрамсон не стала скрывать от поклонников, кого ждет – мальчика или девочку. Они давно уже в курсе, кто родится. "Сегодня самый лучший день в нашей жизни 🙈 Мы узнали пол малыша и видели на🤰 УЗИ, как она двигается и поднимает ручки 😢😢😢 я так плакала, когда увидела, как она подняла ручки и трогала ушко с носиком 🙈 я так хотела девочку ❤❤❤ но думала, что у меня в животике мальчик, а тут маленькая бубачка девочка ❤", – призналась не так давно в соцсетях звезда телестройки.

Она уже активно скупает детские наряды нежно-розового цвета и демонстрирует обновки в микроблоге. "Купила первое боди с имитацией платья для своей маленькой бубачки. Оно такое красивое 😍 еще к нему в комплекте есть шапочка 💗", – не нарадуется Тата.

Совсем скоро нас ждёт праздник любви����❤

Публикация от Валерий Блюменкранц (@blumenkranz89)

К слову, ранее Абрамсон призналась, что очень страдала от токсикоза. "У меня он был очень долго, причем рвотный, раз 6-7 в день:( начинаясь с утра от зубной пасты и всех запахов 😢, а покинул лишь месяц назад. Как прошел токсикоз, я сразу стала лучше выглядеть и мне захотелось жить ❤", – сообщила избранница Блюменкранца.

Автор: Милена Жарова11 апреля 2017, 16:57
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