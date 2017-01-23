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Жулин и Навка испугались за дочь

Александр Жулин и Татьяна Навка. Фото: GLOBAL LOOK press/Anvar Galeev
Фигурист, бывший муж Татьяны Навки Александр Жулин признался, что несколько дней ни он, ни супруга не знали, что происходит с их дочерью Александрой. Спортсмен с ужасом вспоминает то время.
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"Я два дня вообще не знал, что происходит с моей дочерью. Где она, жива ли. Мы тогда жили с Татьяной Навкой в Нью-Йорке. Нам пришлось уехать из города по делам, а Сашенька осталась дома с няней. И вдруг – теракт, взорвали две знаменитые башни-близнецы. Соседние дома тоже пострадали. Мы с Таней принялись звонить няне, а связи нет. Оборвалась. И так двое суток. Это было невыносимо", – признался Жулин.

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Татьяна Александровна Навка фигуристка

По признанию фигуриста, он продолжает общаться с бывшей женой. "Во-первых, она мать моего ребенка. Во-вторых, за те 14 лет, что мы прожили вдвоем, было много хорошего. Неужели все надо перечеркивать и становиться врагами? – цитирует его "Экспресс-газета". – По-моему, это глупо. Уже после развода мы с Таней единственный раз катались в паре. В ледовом шоу "Кубок профессионалов". Исполнили танец под романс "За все спасибо, добрый друг" из кинофильма "Мы из будущего". По-моему, получилось неплохо. В этом танце было много личного. Несмотря ни на что, Таня остается для меня близким человеком".

Александр утверждает, что принимает активное участие в воспитании дочери. "Сначала мы отдали Сашу в фигурное катание. Но где-то через месяц дочка сказала, что это занятие не для нее. Потом взялась за теннис. В 12 лет на чемпионате Европы среди девочек даже была запасной... К сожалению, позже она получила серьезную травму спины и на полгода выпала из процесса. За это время соперницы ушли вперед, и Саша завязала с теннисом. Сейчас дочка увлеклась музыкой, берет уроки у педагогов, уже выпустила несколько клипов", – добавил Жулин.

Автор: Любовь Порываева23 января 2017, 19:41
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