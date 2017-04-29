Леонид Агутин онемел после "пьяного" скандала

Певец раскрыл подробности нашумевшего концерта в Ульяновске. Такой шумихи он не ожидал.

Леонид Агутин стал гостем большого весеннего фестиваля "Звезды "Русского радио". После выступления он пообещался с корреспондентом Dni.Ru. Разумеется, было интересно узнать у артиста, как отразился на его карьере недавний скандал в Ульяновске. Тогда пресса писала, что Агутин якобы вышел на сцену пьяным.

"Это был жуткий день, – вспомнил Леонид. – Заболела моя жена, прогремел взрыв в питерском метро, было паршивое настроение и мерзкая погода. Мне очень хотелось выпить, не скрою". Но я не сделал этого. Потому что не мог подвести зрителей. Анжелика простыла, у нее была температура, поэтому давно слаженную и отрепетированную программу нам пришлось переверстать – требовалось добавить более легкие в голосовом плане композиции. В итоге концерт немного позже начался, но был блестящим", – рассказал Агутин.

"Благодарные зрители стоя в конце концерта нам аплодировали. Каково же было мое удивление, когда утром я прочел, что мы, якобы, вышли на сцену пьяными, что поругались меж собой. И все накинулись на нас, склоняли несколько дней. У меня нет желания оправдываться, но я просто онемел от удивления и возмущения. Скандал вырос из ничего, на пустом месте. Все это очень неприятно и унизительно", – справедливо заметил Леонид.