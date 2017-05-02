Сломавшая ребра Анита Цой подставила коллег

Популярная певица Анита Цой в свежем интервью вспомнила, как участвовала в экстремальном шоу Первого канала "Цирк со звездами". Именно благодаря ее концертному номеру телебоссы решили создать проект, и артистка считает, что тем самым она подставила коллег.

В свое время в этом рейтинговом шоу поучаствовали многие знаменитости, набив себе массу синяков, а некоторые артисты не избежали переломов. Одной только Аните Цой участие в проекте стоило трех ребер.

И ведь именно она вдохновила телевизионщиков на создание экстремального и довольно опасного для здоровья звезд проекта. Первый сезон шел с марта по май 2007 года, а второй – с февраля по апрель 2008-го.

"Все началось с меня. В своем юбилейном шоу 10|20, с которым мы уже проехали 54 города и осенью продолжим гастрольный тур, я взлетела на полотнах – сделала цирковой трюк. Когда на Первом канале это увидели, сказали – слушайте, если Цой так умеет, то, наверно, и другие артисты умеют. Давайте сделаем проект "Цирк со звездами". Получается, я всех подставила", – с улыбкой взяла вину на себя Анита.

В итоге Первый канал запустил в эфир это шоу. "Я в первый сезон не пошла, потому что знала, как это тяжело – там же много дисциплин. И я подумала – да нет, не пойду, непонятно, чем это закончится, очень сложно. Но во втором сезоне уже пришлось участвовать, откосить было невозможно – сказали, мол, ты все затеяла – и вот иди отдувайся", – вспоминает исполнительница.

На деле все оказалось еще сложнее, чем Цой себе представляла. "С одной стороны, этот проект для меня не очень хорошо закончился, я сломала себе три ребра, были проблемы со здоровьем очень серьезные, а с другой стороны, я победила…" – резонно заметила энергичная и неутомимая артистка.

Анита считает, что цирк помог ей познать себя и расширить свои горизонты. "Хорошо было одно – я себя испытала и поняла, что человеческие возможности велики, что, если нас поставить в жесткие условия, мы многое вытерпим, выдержим. А уж русский человек – и подавно", – цитирует певицу сайт ИА "Вологда Регион".