Появилось сокровенное видео Веры Брежневой

Закулисье глянцевой жизни певицы удивило поклонников. В ролике видно то, что обычно скрыто от посторонних.

Вера Брежнева часто участвует в фотосессиях для журналов, промоматериалов, благотворительных акций. Она сотрудничает с различными брендами, связанными со здоровым и активным образом жизни. Ее приглашают, поскольку певица всегда выглядит великолепно и заряжает позитивом. В очередном таком проекте поучаствовала и младшая дочь Веры – шестилетняя Сара.

В распоряжении Dni.Ru появился 20-секундный ролик, рассказывающий о том, как проходила очередная фотосъемка звездного семейства. Обычно рабочие моменты скрыты от посторонних.

Кажется, Брежнева растит из дочери звезду. На интенсивной съемке девочка устала, но мать сказала, что это в порядке вещей: "А ты думала! Работа тяжелая у нас!" Она давала окружающим советы типа "Лучше пить воду" и командовала персоналом на площадке. "Ох, эти парикмахерши!" – отмечала певица.

Авторы проекта сообщили, что это будет большая кампания. До ее старта в середине мая сохранится интрига. И условие о неразглашении до запуска проекта – обязательное для всех участников.