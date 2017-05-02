Муж Гагариной: Жизнь поделилась на "до" и "после"

После рождения дочери знаменитых супругов мучает странный запах. Но ученые нашли ему объяснение.

Второй муж певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, рассказал, как ощущает себя в роли отца. "Все изменилось совершенно, – заверил он на своей странице в соцсети. – Жизнь поделилась на "до" и "после". Я испытываю чувства настолько сильные, что даже не смогу подобрать слов для их описания. Это что-то, совершенно мной прежде не испытанное. Любовь иного порядка. А запах! Этот запах невозможно сфотографировать, и это мучает меня. Самый вкусный запах на свете!"

Заметим, что недавно ученым Монреальского университета удалось разгадать, почему запах новорожденного вызывает такой прилив нежных чувств у родителей и так нравится всем взрослым. Оказалось, это натуральная биологическая реакция, связанная с функцией материнства. Это обоняние, то есть невербальная и невизуальная реакция, заключающаяся в интенсивной передаче химических сигналов между родителями и младенцем.

Публикация от Дмитрий Исхаков (@isxakov) Май 1 2017 в 1:57 PDT

Дело в том, что младенческий аромат стимулирует выброс гормона удовольствия дофамина. Он вырабатывается во время приятных занятий – секса, поедания вкусной пищи – и служит важной частью "системы вознаграждения" мозга. Итог – прилив счастья, улыбка, удовольствие и активизация природного инстинкта заботы о потомстве. Таким образом, как полагают специалисты, природа заботится об укреплении связи между матерью и ребенком.