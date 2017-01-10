Поклонники решили, что балерина "под градусом"
Татьяна Навка показала повзрослевших дочерей
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка продолжает отдыхать с детьми на далеком тропическом острове. К океану они уехали сразу после Нового года, и спортсменка каждый день делится с поклонниками фотографиями. Вот она занимается йогой и выполняет ширшасану (стойку на голове) – сложную асану не для новичков.
А вот смело рассекает по волнам, укрепляя мышцы ног и тренируя равновесие.
На очередном снимке она запечатлела сидящих у воды дочерей – 16-летнюю Александру Жулину и двухлетнюю Надежду Пескову.
"Малышка становится копией мамы", "Отлично для малышки, когда взрослая сестра – помощница маме", "Ну такие детки интересные получаются!" – умилились фанаты. Они заметили сходство единоутробных сестер, рожденных от разных отцов.
Напомним, что старшая дочь фигуристки родилась в Нью-Йорке от тренера Навки, чемпиона мира по танцам на льду Александра Жулина. Она имеет американское гражданство. Пару лет назад Александра стала певицей и теперь выступает под псевдонимом Алексия.
А младшая, рожденная от президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, уже стоит на коньках. Саму Татьяну отдали заниматься фигурным катанием в пятилетнем возрасте, но она уверена: начинать готовить будущую чемпионку можно и раньше – было бы желание у ребенка.
Она посетила рождественскую службу вместе с президентом и его сыном
Откровенность артистки пошла ей во вред
Девушка "не понимает" причин повышенного внимания к ее личности
Они займутся предпринимательством в строительной сфере