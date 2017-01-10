Татьяна Навка показала повзрослевших дочерей

Дочери фигуристки рождены от разных мужей, но очень похожи друг на друга. И обе демонстрируют различные таланты.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка продолжает отдыхать с детьми на далеком тропическом острове. К океану они уехали сразу после Нового года, и спортсменка каждый день делится с поклонниками фотографиями. Вот она занимается йогой и выполняет ширшасану (стойку на голове) – сложную асану не для новичков.

Фото опубликовано Tatiana Navka (@tatiana_navka) Янв 9 2017 в 6:46 PST

А вот смело рассекает по волнам, укрепляя мышцы ног и тренируя равновесие.

Фото опубликовано Tatiana Navka (@tatiana_navka) Янв 8 2017 в 3:40 PST

На очередном снимке она запечатлела сидящих у воды дочерей – 16-летнюю Александру Жулину и двухлетнюю Надежду Пескову.

Фото опубликовано Tatiana Navka (@tatiana_navka) Янв 9 2017 в 11:18 PST

"Малышка становится копией мамы", " Отлично для малышки, когда взрослая сестра – помощница маме", "Ну такие детки интересные получаются!" – умилились фанаты. Они заметили сходство единоутробных сестер, рожденных от разных отцов.

Напомним, что старшая дочь фигуристки родилась в Нью-Йорке от тренера Навки, чемпиона мира по танцам на льду Александра Жулина. Она имеет американское гражданство. Пару лет назад Александра стала певицей и теперь выступает под псевдонимом Алексия.

А младшая, рожденная от президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, уже стоит на коньках. Саму Татьяну отдали заниматься фигурным катанием в пятилетнем возрасте, но она уверена: начинать готовить будущую чемпионку можно и раньше – было бы желание у ребенка.

