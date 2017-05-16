Почему сын Галкина сторонится сестры

Максим Галкин раньше почти не публиковал в социальных сетях фото своих детей, однако с недавних пор активно делится с пользователями Instagram снимками подрастающих Гарри и Лизы, которые, к слову, пользуются не меньшей популярностью, чем звездная чета.

Муж Примадонны устроил сегодня, 16 мая, фотосессию малышам. В своем микроблоге телеведущий поделился снимком, на котором Гарри и Лиза позируют на камеру. На фото заметно, как девочка пытается обнять брата, но он явно не в восторге от этой затеи и сторонится ее. "Я ему говорю: Гарри, ну встань рядом с Лизой! – Встал. Я ему: Ну улыбнись! - Улыбнулся. Листайте", – подписал снимок телеведущий. "Очаровашки !) мамины и папины частички ))", "Дети просто чудо! Всего им доброго, светлого!", "Такие хорошенькие! Лиза копия мамы, а Гарри копия папы.", "Ну какие сладенькие просто загляденье 😊🌹🌹🌹", – с умилением комментируют подписчики.

Накануне Пасхи Галкин продемонстрировал, как Гарри и Лиза помогают готовиться к празднику и с неподдельным интересом раскрашивают яйца. По словам няни, звездные дети растут талантливыми и любознательными не по годам. У малышей есть даже собственные детские автомобили, на которых они разъезжают по территории замка в подмосковной деревне Грязь. И порой даже лихачат!

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Май 16 2017 в 12:35 PDT

Напомним, что Пугачева и Галкин впервые показали детей в программе "Новые русские сенсации" на НТВ. Там Примадонна дала эксклюзивное интервью и попросила смотреть на малышей только с добром. Певица также призналась, что свою любовь к двойняшкам разделяет пополам, но Гарри чувствует ее лучше Лизы, которая больше тяготеет к украшениям, как настоящая девочка. "Если ко мне кто-то приходит по делу, Гарик садится за стол и слушает с умным видом", – рассказала артистка.