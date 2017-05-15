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Садальский пришел в студию пьяным после смерти подруги

Станислав Садальский. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Станислав Садальский признался, что пришел в студию пьяным после того, как узнал о смерти своей приятельницы, актрисы Натальи Гундаревой. При этом актер выразил уверенность, что для нее такой исход был лучшим.
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Сегодня, 15 мая, годовщина смерти прославленной актрисы Натальи Гундаревой. Актриса, известная ролями в таких фильмах как "Осенний марафон", "Одиноким предоставляется общежитие", "Сладкая женщина" и другим, скончалась 12 лет назад после повторного геморрагического инсульта.

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 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

Об артистке вспомнил ее друг и партнер Станислав Садальский. На своей страничке в социальной сети "Живой журнал" артист опубликовал несколько кадров из фильмов, в которых снимался с Натальей Гундаревой, и рассказал об актрисе.

"Вечером 15 мая узнал о ее смерти и напился. А ночью на ТВ – прямой эфир с Америкой, о котором напрочь забыл. Пришел в студию пьяный в ж..., хотя у меня табу на алкоголь во время работы, Держался, не матерился, но все равно…(( стресс тяжелейший", – признался Садальский.

Тем не менее, актер выразил уверенность в том, что так было даже лучше для Натальи Гундаревой. "Страшно, но говорил не раз, что смерть была для нее лучшим исходом. В отличие от Коли Караченцова, Наташа до последнего дня оставалась адекватной и понимала, что на сцену больше не вернется. А что может быть страшнее для актера, чем больничные занавески вместо кулис, а из зрителей только врачи и пациенты? И папарацци, которые наглумились вволю над ее немощью…" – написал Станислав.

Станислав Садальский и Наталья Гундарева. Кадр из фильма "О бедном гусаре замолвите слово"

Подписчики выразили свои соболезнования Садальскому и поделились мнением о покойной актрисе. "Сильная и умная женщина! Уважаю", "Земля ей пухом", "Какие красивые. Таких нет сейчас", "Дааа, таких актрис теперь не делают, увы! (((", "Вечная память ! Одна из не многих мною любимых!", "Очень жаль. Рано ушла...", "Светлая и вечная память!🙏🙏🙏", "таких людей невозможно забыть,прекрасная актриса,замечательный человек.Пухом земля ............" – написали в комментариях Садальскому читатели.

Напомним, летом 2001 года Наталья Гундарева почувствовала недомогание и была срочно доставлена в больницу с диагнозом "нарушение мозгового кровообращения". Вскоре ее состояние резко ухудшилось, она впала в кому, и врачи констатировали обширный ишемический инсульт. Однако Гундарева смогла выкарабкаться: к ней вернулись речь и ограниченное движение. К лету 2002 года Гундарева выписалась из больницы и переехала домой. Она дала несколько интервью прессе, принимала друзей. Однако на сцену больше не выходила, на публике не появлялась.

В том же 2002 году Гундарева поскользнулась во время прогулки и сильно ударилась затылком. 15 мая 2005 года артистка умерла в больнице, ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Автор: Олег Райцин15 мая 2017, 11:00

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