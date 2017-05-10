Садальский снял Пугачеву в интимный момент

Станислав Садальский заснял Аллу Пугачеву во время интимной встречи. Примадонна посетила больную Карину Филиппову.

Станислав Садальский популярен не только своими ролями, но и страничками в социальных сетях. В Instagram и "Живом Журнале" артист регулярно публикует интересные фотографии (часто – старые и даже раритетные), а также занимательные истории, которые были неизвестны широким массам.

К примеру, на свежей публикации Садальского запечатлены поэтесса, актриса и педагог Карина Филиппова и певица Алла Пугачева. Первая заснята сидящей в постели, а вторая пришла ее навестить. Именно этот интимный момент и засвидетельствовал Садальский. "Казалось уж знаешь человека, ан нет, космос, фантастическая, спасибо тебе, не устаешь удивлять своим горячим сердцем. Сколько же хорошего ты делаешь и никогда никому не рассказываешь", – написал Станислав.

Актер отметил, что это было вчера, 9 мая. "Обезноженная Карина процитировала Фаину Георгиевну ; Меня забавляет волнение людей по пустякам, сама была такой же дурой. Теперь перед финишем понимаю ясно, что вск пустое. Нужна только доброта и сострадание. ... Волшебная, отдельно спасибо за пухлый конверт невзначай оставленный )) " – подписал снимок артист.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Май 10 2017 в 12:23 PDT

Подписчики быстро отреагировали на публикацию. Причем комментарии оказались неоднозначными. Пока одни фанаты нахваливали Пугачеву за помощь, другие ругали Садальского за обнародование такого интимного момента и даже обвинили в пиаре.

"Помогать деньгами надо тихо. И Пугачевой и Вам нужно об этом знать. А Карина замечательный человек!", "а Пугачева так и делает. Тихо b много. А если ее кто-то фотографирует, то это не значит что надо руками махать и загораживаться", "А я хочу сказать ,как много делает Стас Садальский, сам лично!!!! Скольким актерам , про которых забыли он помог!!! И фотографий не делал и говорил об этом тихонько, по интеллигентному, кто хочет ,тот знает как много и как важно...", "добро просто делают, молча, без фоток", "это же не Алла Борисовна выставила, а Станислав рассказал, поделился со всеми... пример для всех, как должны поступать Люди!", "Зачем рассказал Стас об этом здесь? Сделала Алла добро-хорошо, зачем пиарить? В зачtт может не пойти", "К сожалению в наше время -это стало исключением, а должно быть нормой...Делать добро бескорыстно, не ради выгоды, не на показ,а бескорыстно по велению сердца, и никогда не думать, а что мне за это будет, воздаст Бог или нет, ибо это уже не добро..." – выразили свое мнение подписчики Садальского.

Напомним, на стихи Карины Филипповой исполняли Клавдия Шульженко, Гелена Великанова, Майя Кристалинская, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Надежда Бабкина, Ренат Ибрагимов, Анастасия, Юлиан.