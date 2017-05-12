Эксклюзивное видео репетиции финала "Евровидения"

Джамала и Сердючка зажгут в прямом эфире. Правда, цены на билеты кусаются.

В эти минуты в Международном выставочном центре Киева проходит репетиция финала 62-го конкурса "Евровидение". В прямом эфире десятки миллионов зрителей по всему миру увидят шоу завтра. Сегодня же оценить размах пригласили журналистов. Разумеется, только тех, кому украинские власти разрешили въезд в страну. Ведь, как говорят, 112 репортеров, несмотря на наличие официальной аккредитации, попали в черный список и не смогли приехать на конкурс.

Открыл смотр представитель Израиля IMRI с песней I Feel Alive. Всего на сцену выйдут участники 26 стран. Как свидетельствуют очевидны, приехали на площадку и Верка Сердючка, и Руслана, и Джамала. Их номера тоже вошли в финал "Евровидения". Правда, Джамала сегодня на сцену не выйдет – она дает пресс-конференцию.

Зрители же смогут увидеть их завтра перед финалом – певицы выступят на генеральном прогоне конкурса, который состоится за восемь часов до прямого эфира. Режиссерская группа будет вести съемку мероприятия, чтобы в случае технического сбоя вечером пустить запись.





На репетиции конкурса традиционно продаются билеты. В настоящий момент, согласно данным билетного оператора, доступно около трехсот мест на последний прогон по цене от 949 до 3 999 гривен (от 2050 до 8 641 рубля). А на сам финал непроданных осталось в разы больше. Но и цена при этом доходит до 8 999 гривен (19 445 рублей). Для ориентира стоит заметить, что средняя зарплата киевлянина, согласно данным Госстата, составляет 7 126 гривен в месяц.

Букмекеры меж тем продолжают принимать ставки на победителя "Евровидения-2017". Пока первое место прочат Италии, которую представляет Франческо Габбани с песней Occidentali’s Каrmа. Второе может занять Сальвадор Собрал из Португалии с композицией Amar pelos dois. Шанс стать третьим – у представителя Болгарии Кристиана Костова с песней Beautiful Mes.