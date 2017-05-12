Самбурская объявила трехдневный траур из-за Бузовой
Героиней очередного выпуска программы "Вечерний Ургант" стала актриса и певица Настасья Самбурская. Поводом для ее приглашения на Первый канал послужила премьера спектакля "Салемские ведьмы" в Театре на Малой Бронной, где Настасья занята в главной роли. Но от вопросов об искусстве Иван Ургант быстро перешел к теме частной жизни звезды сериала "Универ. Новая общага".
Ведущий признался, что давно следит за творчеством Настасьи и знает о ее небывалой популярности в Instagram. В соцсети у нее почти девять миллионов подписчиков! Но теперь ее переплюнула Ольга Бузова – у нее фолловеров больше на 700 тысяч! Причем после развода звезды "Дома-2" их число выросло – всем были интересны подробности.
На вопрос Урганта о том, как она пережила успех Бузовой в интернете, Настасья ответила: "Траур трехдневный был, до сих пор иногда плачу, просыпаюсь в холодном поту – как же так?" "Нам становится тесно в одном Instagram", – отметила она, на что ведущий остроумно предложил создать новую соцсеть для Ольги. Самбурская же сказала, что ее можно назвать "Бузограм".
Зашла речь и о спортивных увлечениях актрисы. Оказалось, что интерес к единоборствам возник у нее не просто так: в школе Настасья отчаянно дралась с мальчишками. "Я ломала оловянные кольца о лица", – шокировала она присутствующих.
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