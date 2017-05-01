Довлатова испугалась за детей

Радиоведущая Алла Довлатова рассказала о своем страхе за детей. Звезда боится, что не сможет помочь им решить какие-то жизненные проблемы из-за того, что должна уделять все внимание новорожденной.

Довлатова в четвертый раз стала мамой 13 апреля. С тех пор все больше и больше внимания требует новорожденная, а старшие дети остаются не у дел. Радиоведущая беспокоится, что не сможет помочь им в трудную минуту.

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Например, старшей дочери Даше скоро нужно сдавать ЕГЭ. "Дочка ходит к репетиторам, сидит за учебниками, но все равно нервничает. И ведь нужно найти время успокоить ее, подбодрить… Когда, если тут босс-молокосос моим временем, как хочет, распоряжается?" – вопрошает Довлатова.

Не все в порядке и у сына Паши. Он играет в хоккей и иногда ему приходится проводить время на скамейке запасных. Это очень беспокоит ребенка. "Я стараюсь объяснить Паше, что не вся наша жизнь состоит из побед, иногда надо уметь смотреть на чужие триумфы", – цитирует Довлатову "Стархит".

Публикация от Алла (@alla_dovlatova) Апр 30 2017 в 4:39 PDT

Есть сложности и у 9-летней дочки Саши. Она занимается в музыкальном театре, но является самой младшей в группе, из-за чего ее иногда обижают. "Вот и волнуюсь, когда же я буду успевать всех послушать, каждого погладить по голове, обнять, дать совет?" – сокрушается радиоведущая.

Публикация от Алла (@alla_dovlatova) Апр 22 2017 в 3:13 PDT

Напомним, Довлатова состоит в браке с подполковник полиции Алексеем Бородой. С 1995 года по 2007-й радиоведущая была замужем за бизнесменом Дмитрием Лютым.