Тимати на людях поскандалил с девушкой

Популярный певец Тимати публично поскандалил с оскорбившей его в интернете девушкой. Исполнитель психанул и обозвал свою обидчицу пустоголовой курицей.

Рэпер принял участие в акции памяти и солидарности "Питер – мы с тобой!", посвященной жертвам теракта в метро. Тимати поделился в Instagram видео с фрагментами вечера. Оператор снял, как певец с друзьями идет по Красной площади к Манежу, где проходило мероприятие, кладет цветы к памятнику с надписью "Ленинград" и дает интервью.

В беседе с журналистами артист отметил, как важно молодежи заниматься спортом, стараться стать лучше и нести добро в этот мир. Однако пользователи Сети не оценили выступление звезды и принялись критиковать его внешний вид. В частности, одна подписчица Тимати заявила, что его кепка выглядела неуместно на траурной церемонии. И слова его якобы звучали фальшиво.

"Шта ты несешь, тимОти?!?!?... Фарисейство и лицемерие... Снял хотя бы свой колпак!!! У людей скорбь и в нашей стране, и в Сирии тоже погибли дети в газовой атаке. Какой млин СПОРТ???! Клоун (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", – обозвала исполнителя девушка.

#питермыстобой ���� Публикация от Black Star (@timatiofficial) Апр 6 2017 в 10:16 PDT

Как правило, певец в публичные перепалки с неделикатными комментаторами не вступает, но тут не выдержал и закидал обидчицу ответными оскорблениями. "Я тоже обычно не отвечаю на комментарии пустоголовых куриц, – сходу перешел в атаку Тимати. – Но пожалуй сделаю исключение. Про спорт: увлеченный молодой человек, целеустремленный, находящийся в кругу таких же единомышленников-спортсменов, вряд ли поддастся вербовке и пойдет подрывником. У него другие взгляды на жизнь и другие стимулы. Я убежден, спорт закаляет дух!!!"

Объяснил артист и свою точку зрения по упомянутой Сирии. "Я гражданин России и не смотря на всю трагичность происходящего в разных точках мира, в первую очередь волнуюсь о происходящем в своей стране, что считаю вполне нормальным !!! Я соболезную людям в Сирии !!! Но я живу в России !!!" – подчеркнул темпераментный исполнитель.

Оправдался Тимати и за свою кепку. "О головном уборе: исходя из религиозных соображений, и Мусульмане и Иудеи могут находиться в головном уборе на такого рода мероприятиях, можно прочитать это в любых открытых источниках !!! И напоследок: какого ... такая тупоголовая курица как ты, может залетать ко мне на страницу и учить меня как жить, одеваться и что говорить ? Ты социально значимая единица с ярко выраженной гражданской позицией ? Нет. Профессиональный политолог. Нет. Ты была у Красной площади на возложении цветов ? Не думаю. Ты сидела у себя в телефоне и думала как бы написать гадкий комент, человеку которого совсем не знаешь, о ситуации которая тебя, судя по твоей странице, особо не волнует. Может тебе лучше и дальше выкладывать сиськи, очки, шляпки и фотографии из ресторана на Рублевке? Может сначала, прежде чем тыкать в кого то пальцем, стоит посмотреть, что сделала ты для своей страны, для людей. А пока ты лишь яркий представитель стада кнопочных войск, которых стало много в последнее время. Не обижайся, но клоун в этой ситуации именно ты", – поставил жирную точку в конфликте Тимати.

Я не доллар, чтоб всем вам нравиться. Публикация от Black Star (@timatiofficial) Мар 13 2017 в 8:47 PDT

Как писали Dni.Ru, на Манежной площади прошел вечер памяти "Питер, мы с тобой!" по жертвам теракта в Санкт-Петербурге. Тысячи людей пришли по зову сердца, чтобы выразить солидарность с жителями Северной столицы. Москвичи возложили цветы и зажгли свечи у стелы "Ленинград" в Александровском саду. У обелиска появились портреты погибших в петербургском метро. Это – люди разных возрастов, профессий и национальностей.

"Всех нас объединило горе, а деятели искусства и культуры должны обратить на это внимание и отдать дань памяти тем, кто погиб в этом теракте", – сказал актер Михаил Пореченков. От также отметил: российское общество показало, что оно стало более сплоченным и готово ответить на все вражеские проявления в свой адрес.

Вечер памяти завершился концертом солидарности с жителями северной столицы. На сцене выступили Диана Гурцкая, Сергей Галанин, Алексей Кортнев. Перед началом концерта его ведущий Александр Маршал призвал всех опустить политические флаги, оставив только государственную символику. Политиков на сцене в этот день не было, на вечере памяти не звучали политические лозунги. Встреча москвичей на Манежной стала своеобразным вечером совести, демонстрацией единства и солидарности.