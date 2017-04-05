На оскандалившегося Макаревича набросились жители Кипра
В группе "Русский Кипр" в социальной сети Facebook появилось сообщение с призывом устроить бойкот собирающемуся приехать с гастролями в Лимассол Андрею Макаревичу. "Пойдут ли родственники убитых питерцев отплясывать под свистопляски вульгарного кощунника? Или может быть, наконец мы сплотимся и бойкотируем концерт мародера ради памяти наших дорогих погибших?" – задал риторический вопрос автор публикации.
Подписчики неоднозначно отреагировали на сообщение. Нашлись те, кто буквально набросился на Макаревича с оскорблениями, которые редакция в силу этических соображений не может напечатать. Другие также высказались негативно: "Конечно, не только макарка, но и организаторы не хотят баблище терять...", "Гнида". Другой блогер выложил картинку с изображенным на ней музыкантом и подписал ее в виде диалога: "– Ты на Макаревича пойдешь? – Как я пойду, у меня ни ружья, ни лицензии".
Впрочем, нашлись и те подписчики, которые выразили противоположную точку зрения на ситуацию. "Можно одно сказать точно, что те кто думают что в питерской филармонии пляшут ни в филармонию ни на концерты Андрей Вадимовича и так не ходят", "А в блокаду, что люди музыку не слушали? По радио Шостаковича ставили..." – отметили подписчики.
Ранее сам Макаревич прокомментировал скандал, который возник после того, как он отказался отменять концерт в день теракта в Санкт-Петербурге. "Мы начали концерт с минуты молчания, и вообще никакого веселья программа "Идиш джаз" в себе не несет. И главное: сегодня по большому счету, как это ни печально, никто не может чувствовать себя в абсолютной безопасности, ибо атакам подвергаются места скопления людей. Можно отменить все концерты, закрыть вокзалы, аэропорты и супермаркеты. Наверно, станет безопасней. Но это и будет означать, что они победили. Они хотят, чтобы мы все отменили. Вот вам хрен", – написал Макаревич.
Напомним, выступление артиста было намечено на вечер 3 апреля. Билеты на программу "Идиш Джаз" оказались распроданы еще несколько недель назад. Концерт был запланирован на 20:00 в Большом зале филармонии им. Шостаковича.
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